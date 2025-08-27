Junta traslada a representantes del sector agroganadero afectados por el incendio líneas de apoyo establecidas

LEÓN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Rafael Sáez, ha mantenido hoy diferentes reuniones en Castrocalbón y San Esteban de Nogales (León) con responsables municipales de diferentes localidades de la zona para conocer los daños causados por los incendios al sector agroganadero y explicar las líneas de apoyo acordadas por la Junta.

Durante la visita se ha analizado el alcance de los desperfectos registrados, por ejemplo, en cercados y caminos. "Tanto para su reparación como para impulsar la actividad agraria en las zonas afectadas", la Junta ha puesto en marcha diferentes medidas de apoyo en consenso con las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Los responsables municipales han explicado las "principales afecciones" en el sector agrario y sus "prioridades" a medio y largo plazo que, en algunos casos, "pasan por el impulso a las concentraciones parcelarias para la ordenación de las parcelas agrícolas y, si corresponde, la modernización del regadío", detalla la Junta a través de un comunicado.

En los encuentros también se han revisado las necesidades "inmediatas" que tienen los ganaderos que requieren de alimento para sus animales. La Junta mantiene activo un dispositivo de urgencia para el suministro de paja, forraje, pienso y agua, coordinado por el servicio territorial y que se mantendrá hasta el 30 de septiembre para, a continuación, sustituirse por una ayuda directa al ganadero.

Por último, el director del Itacyl ha reiterado el "compromiso" expresado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de garantizar que los agricultores profesionales de las zonas afectadas perciban una ayuda mínima de 5.500 euros, destinada a reactivar la actividad agraria.

En las reuniones han participado representantes de las localidades de Castrocalbón, Quintana y Congosto, Santa Elena de Jamuz, Destriana, Villamontán de la Valduerna, Castrocontrigo, San Esteban de Nogales, Quintana del Marco y Alija del Infantado.