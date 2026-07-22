Junta y universidades públicas ofertan ocho becas de 10.000 euros para ciudadanos de CyL residentes en Hispanoamérica

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y los rectores de las Universidades de Valladolid, Salamanca, León y Burgos, junto a otras autoridades, tras la firma del protocolo. - JCYL

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta y las cuatro universidades públicas ofertan ocho becas dotadas de 10.000 euros cada una para castellanos y leoneses residentes en países de Hispanoamérica, o sus descendientes, que deseen cursar estudios oficiales de máster en la Comunidad, una iniciativa que tiene el objetivo favorecer el retorno y retener talento.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha firmado este miércoles, 22 de julio, un Protocolo General de Actuación con los rectores de las universidades de León; Nuria González; de Valladolid, Pilar Garcés; de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y de Burgos, José Miguel García, para impulsar esta línea de colaboración a través de las respectivas Fundaciones Generales de las instituciones académicas.

En el marco de este protocolo se pondrá en marcha el programa de ocho becas para el curso académico 2026-2027, dos por cada universidad firmante, destinadas a castellanos y leoneses residentes en Hispanoamérica o sus descendientes para que estudien un máster oficial en la Comunidad con una ayuda de 10.000 euros en cada beca.

Las becas se adjudicarán conforme a criterios objetivos, entre ellos la vinculación con las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, el expediente académico y la renta familiar, con una dotación económica que permitirá sufragar los principales gastos, como la matrícula del máster, el alojamiento, la manutención, los suministros básicos, el material académico y aquellos otros gastos necesarios para el adecuado desarrollo de los estudios.

Así, la Junta invierte 80.000 euros a este nuevo programa de becas que ya anunció el consejero de la Presidencia en su reciente comparecencia en las Cortes, donde subrayó que se ampliarían hasta los 10.000 euros las becas de postgrado destinadas al mencionado colectivo, frente a los 7.000 euros con los que contaba cada una en anteriores ediciones en el marco de un programa diferente, gestionado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, que perseguía el mismo objetivo.

El nuevo programa, enmarcado en este protocolo firmado directamente con las universidades públicas de la Comunidad, nace con vocación de continuidad. "Si el proyecto es un éxito, esperamos poder ir incrementado el dinero de las becas año a año", ha señalado González Gago, para incidir en que también se analizará aumentar el número de becas y ofrecer nuevas oportunidades de formación y retorno.

DESAFÍO Y OPORTUNIDAD PARA CYL

En este contexto, ha subrayado el objetivo de la iniciativa de "mantener y reforzar" que las nuevas generaciones en el exterior puedan "tener cerca" la Comunidad y mantener el "vínculo" con ella, en este caso mediante una formación que prevé "favorecer el retorno" y apostar así por retener el talento, lo que supone un "desafío" y "una de las mayores oportunidades para Castilla y León.

González Gago también ha puesto en valor la importancia de la colaboración interadministrativas con las universidades públicas de la Comunidad, que "intervienen por primera vez en esta política pública" al poner en común capacidades y recursos para facilitar el acceso a estudios oficiales de posgrado y reforzar la conexión de la Comunidad con sus ciudadanos residentes en el exterior.

Esta actuación desarrolla los principios recogidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que precisamente contempla el impulso de un programa de becas para cursar estudios oficiales de posgrado en las universidades públicas de la Comunidad.

En este contexto, la rectora de la Universidad de León (ULE) ha señalado que las universidades tienen el "deber" de "mantener vivo" el vínculo de los castellanos y leoneses que han "llevado su talento fuera de las fronteras" pero "siguen sintiendo esta tierra como su hogar".

La ULE asume ese compromiso con el "convencimiento" de que facilitar la formación y favorecer el retorno beneficia a quienes reciben la beca pero "también al conjunto de Castilla y León", ha apostillado González, para ensalzar esta "voluntad compartida" entre las instituciones académicas y la Junta y asegurar que el protocolo "contribuirá a que el talento siga encontrando aquí un lugar donde formarse, crecer y, si lo desea, volver".

En la misma línea, la rectora de la Universidad de Valladolid (UVa) ha agradecido a la Junta esta iniciativa para "reforzar vínculos" y espera que este programa sea "el primero de muchas iniciativas" que supongan reforzar el nexo con Hispanoamérica y promover la retención del talento en la Comunidad, lo que permite el "fortalecimiento del sistema universitario" de Castilla y León.

Asimismo, ha reivindicado la importancia de las becas en general, ya que "son mucho más que un símbolo", pues "cambian la vida de quienes las reciben", un contexto en el que ha abogado por apostar también por la investigación y el desarrollo, pues "no basta con ayudar a empezar el camino, se debe construir un sistema que permita llegar hasta el final".

Por otro lado, el rector de la Universidad de Salamanca (USAL) ha destacado que el protocolo permitirá formar el talento e impulsar el retorno a la Comunidad, y ha enmarcado este proyecto en la internacionalización que promueven las universidades, y en una apuesta por el conocimiento como "razón para volver, aprender y crecer".

Igualmente, ha ensalzado el sistema universitario de la Comunidad, uno "abierto, coordinado y con compromiso con las personas" que promueve programas como este que "mantienen a Castilla y León en la vanguardia universitaria".

El rector de la Universidad de Burgos (UBU) ha suscrito las palabras de sus homólogos, de manera que ha situado el objetivo de este protocolo como un "deber y obligación" de las universidades y el Ejecutivo autonómico.