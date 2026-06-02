La Junta ve "claramente positivos" los datos de mayo y destaca los "niveles históricos" en el empleo

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, analiza los datos del paro y de la afiliación de mayo de 2026 - JUNTA CYL

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha calificado de "claramente positivos" los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social registrados el pasado mes de mayo y hecho especial hincapié en los "niveles históricos" en términos de empleo y en el "récord" de cotizantes.

"Nunca antes en Castilla y León, no en un mes de mayo, sino en toda la serie histórica, ha habido más personas trabajando en Castilla y León, tanto como 1.006.379 personas trabajando de media en Castilla y León durante el mes de mayo", ha exclamado Blanco que ha destacado además que la Comunidad cerró el pasado mes "con la cifra más baja --de paro-- que ha existido en una serie histórica en el mes de mayo".

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha precisado además que la evolución del desempleo ha sido positiva en todas las provincias respecto al mes anterior y en todos los sectores productivos, especialmente en el sector servicios, a lo que ha añadido el comportamiento "muy positivo" entre los jóvenes de menos de 25 años, con un descenso del 7 por ciento en este caso.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Blanco ha destacado también la "contratación de calidad" y ha incidido en un "mayor peso" de la contratación indefinida, tanto en términos mensuales como en términos interanuales, en comparación con la media nacional.

El gerente del ECyL ha constatado una "evolución continuada, sostenible y estable" en el mercado laboral de Castilla y León que, según ha reiterado, llegó al mes de mayo "con los niveles más altos que han existido nunca en toda la serie histórica de personas trabajando", con datos "históricos" en algunas provincias como Burgos, Salamanca o Valladolid.

Jesús Blanco ha reivindicado los resultados de las políticas de empleo aplicadas en Castilla y León y ha reiterado el compromiso del Servicio Público de Empleo "por seguir trabajando para que las políticas de activas de empleo consoliden esta evolución, mejoren la calidad del empleo y garanticen oportunidades laborales en todos los territorios y a todos los colectivos de la Comunidad".