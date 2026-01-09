Junta ve "inaceptable" el nuevo modelo "impuesto por separatistas" con el que CyL recibe 17 veces menos que Cataluña

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su "disgusto" por las formas con las que el Gobierno ha presentado el nuevo modelo de financiación autonómica y el fondo de la reforma, al tiempo que ha tachado de "inaceptable" esta medida "impuesta y anunciada por un partido separatista" con la que Cataluña recibiría 17 veces más que Castilla y León.

"Es el momento de elegir entre los separatistas o la igualdad y nosotros estamos claramente del lado de la igualdad", ha subrayado Fernández Carriedo en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que el dinero de los españoles tendría que utilizarse para financiar los servicios públicos de todos los ciudadanos y con este modelo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende hacer un "pago de precio político a un partido separatista".

Precisamente, ha remarcado que lo que afecta a todos tiene que negociarse entre todos y en este caso se entiende que "simplemente hay una imposición de un modelo separatista que el jefe del Ejecutivo central ha aceptado en función de sus circunstancias.

De hecho, ha hecho énfasis en la disposición de la Junta en esta materia, si bien ha criticado que antes de anunciar todas estas cifras no se haya convocado a las comunidades autónomas, un punto en el que ha asegurado que la Administración autonómica participará en el Consejo de Política Fiscal y Financiare (CPFF) convocado el próximo miércoles por parte del Gobierno, donde se explicarán los detalles de la propuesta del nuevo modelo.

En este sentido, Fernández Carriedo ha detallado que en dicho encuentro la Administración autonómica reclamará que se renuncie a un modelo que ha sido "impuesto por un partido separatista" y que se inicie un proceso para abordar la negociación en "condiciones de igualdad, ya que lo que afecta a todos se negocie entre todos".

"Para nosotros no es un procedimiento aceptable que el modelo de financiación de las comunidades autónomas y cómo se financian los servicios públicos en Castilla y León provenga de una exigencia de un partido separatista", ha apostillado, para después incidir en que es poco probable que un "partido separatista piense en el interés de Castilla y León y del conjunto de los españoles".

"LAS CIFRAS HABLAN POR SÍ SOLAS"

De la misma manera, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha expresado el "disgusto" que suponen las cifras anunciadas por el Gobierno, ya que el nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente y a Castilla y León le corresponderían 271 millones del total, cerca de un 1,3 por ciento.

"Las cifras hablan por sí solas", ha expresado Fernández Carriedo, al tiempo que ha criticado que una Comunidad como Castilla y León que constituye el 20 por ciento de la superficie de España reciba únicamente el 1,3 por ciento, mientras Cataluña ingresa 4.700 millones de euros.

"Esto supone que Cataluña y los separatistas reciban 17 veces más que Castilla y León cuando esta Comunidad tiene tres veces más superficie", ha profundizado, lo que significa que cada ciudadano castellanoleonés recibe, en términos de población equivalente, 105 euros pero alguien de Cataluña recibe 606.

Carriedo también ha lamentado el reparto del fondo climático que ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda con con el que se dotará al sistema de financiación de unos 1.000 millones, ya que Castilla y León es uno de los territorios con mayor superficie forestal.

Precisamente, se prevé que dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima, mientras que el tercio restante lo recibirán el resto de comunidades.