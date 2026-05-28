El jurado del cartel de las fiestas de San Juan de León descarta al ganador por similitudes con otros trabajos gráficos

Jurado del cartel de las fiestas de San Juan de León con el nuevo cartel ganador. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del cartel de las fiestas de San Juan y San Pedro de la capital leonesa ha descartado al ganador inicial por similitudes con otros trabajos gráficos

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León convocó el pasado lunes 25 de mayo al jurado para fallar el concurso del cartel anunciador de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026 y este jueves, reunido en una segunda vuelta de forma extraordinaria y por urgencia, ha decidido que el premio pase al segundo seleccionado al encontrar en el primero similitudes con otros trabajos gráficos, lo cual incumple con las bases del concurso, que establecen la necesidad de que los materiales presentados sean "originales e inéditos".

La decisión ha sido tomada por unanimidad de todos los miembros del jurado que preside la concejala del área, Camino Orejas, de modo que el primer premio, dotado con 1.250 euros, pasa a ser para el cartel 'Juego de Luces', obra de Ángela García Armenteros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El primer accésit será para 'Icono Festivo', de Cristóbal Aguiló, dotado con un premio de 100 euros, mientras que el tercero recae en el trabajo 'Así celebra León', de Alba Pilar Franco Carrasco, dotado con 50 euros.

El jurado ha estado conformado por Camino Orejas López, concejala Comercio, Consumo y Fiesta; Pablo Álvarez, redactor de La Nueva Crónica; Sandra Santos, cámara de Leonoticias; Ramiro J. López, jefe de Fotografía de El Diario de León; Ana Martínez, directora de la Editorial MIC; Laura Ges, diseñadora gráfica y creadora digital; Margarita Carnero, directora de la Galería de Arte Armaga León; Virginia Aguado, fotógrafa y Nerea Monterde, segundo accésit del concurso para la elección del Cartel Anunciador de las Fiestas de Navidad 2025.