Jurado en Valladolid contra la joven implicada en el apuñalamiento mortal de un menor en la calle Democracia

Archivo - Dos agentes de la Policía Nacional junto a un vehículo patrulla. Foto archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 2 de Valladolid ha acordado la transformación de las diligencias previas en procedimiento ante el tribunal del jurado contra Antonella V.Y.P., investigada por el apuñalamiento mortal de un menor de 16 años, hechos registrados el 20 de febrero del presente año en la capital vallisoletana.

La magistrada jueza, a través de un auto recogido por Europa Press, ha tomado esta decisión en el marco de una causa en la que los hechos investigados podrían constituir un delito de homicidio o asesinato. La parte dispositiva precisa que la incoación del procedimiento ante el tribunal del jurado se llevará a cabo una vez que la resolución sea firme.

De acuerdo con las diligencias practicadas, sobre las 14.30 horas del citado día, el menor T.A.R. sufrió tres puñaladas en la calle Democracia de Valladolid que le provocaron la muerte poco después. La agresión fue presuntamente efectuada por otro menor en compañía y con la ayuda de la investigada, Antonella V.Y.P, y de otra menor.

Las investigaciones señalan que los tres implicados se concertaron previamente para adquirir el cuchillo utilizado en la agresión en un bazar próximo al lugar de los hechos. Asimismo, la resolución judicial recoge de manera indiciaria que las actuaciones se han enmarcado en el ámbito de las bandas juveniles. En este sentido, los indicios apuntan a que el fallecido pertenecía presuntamente al grupo juvenil '2R', mientras que la investigada en este procedimiento formaría parte de la banda 'Dominican Don't Play' (D.D.P.).

La resolución judicial contempla la posibilidad de interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días, o recurso de apelación directo en cinco días.