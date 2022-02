Juristas, escritores, músicos y actores apoyan la candidatura de Francisco Igea a la Presidencia de la Junta

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Juristas y catedráticos, como Francisco Sosa Wagner; el escritor, Andrés Trapiello; el abogado y exvicepresidente segundo del congreso, Julio Prendes; el músico y escritor, Sabino Méndez; el actor dramaturgo y escritor, Albert Boadella; el escritor y crítico, Rafael Barbona, entre otros, han mostrado su apoyo a la candidatura de Francisco Igea a la Presidencia de la Junta y que éste ha publicado en su cuenta de Twitter, dentro de las acciones de 'Diario de un confinado'.

"La mentira en política tiene que empezar a ser castigada y desterrada si de verdad queremos ser libres; creo que esa es la batalla cultural más importante que tenemos en esta campaña". De esta forma Francisco Igea inicia el video, unas palabras extraídas del propio candidato durante su participación .la pasada semana en Madrid, en el acto 'Palabra y convivencia: contra la trinchera', .

Posteriormente, de forma sucesiva, intervienen diversas personalidades de distintos ámbitos para manifestar su apoyo al candidato liberal. Así el eurodiputado Javier Nart apela a "ese viejo refrán castellano que dice: obras son amores y no buenas razones" para aplicarlo a su persona. "Al excelente trabajo que has realizado como vicepresidente de la Junta", añade.

"Nos quejamos mucho de la política, de la polarización, de la demagogia, del populismo; de como los políticos nos tratan como idiotas, incitándonos a odiar para hacerse con nuestro voto cautivo. ¡Basta ya de quejarse! El día 13 tenemos una gran oportunidad para, en esta jungla de la política, colocar a cada uno en su sitio", agrega el notario Rodrigo Team.

Por su parte, la médico y exconcejal en Segovia, Luciana Miguel, cree que a la hora de acudir a las urnas, es "muy importante" tener en cuenta cuales son las características y las cualidades de los candidatos. "En mi opinión, el candidato ideal es una persona que es cualificada, que tiene experiencia en sectores diferentes a la política, que sabe trabajar en equipo y que se rodea de gente que está preparada para las responsabilidades que va a tener que asumir, y no es seguidista. Es decir, que es capaz de decir lo que piensa, aunque no comparta la opinión. Y, en estas elecciones, el único que reúne todas las características es solamente uno".

Por su parte, el periodista y escritor Julio Valdeón explica que se necesita un partido contra las "desigualdades" territoriales, "guiado por la razón y la evidencia científica". "Porque contra los nacionalismos no podemos oponer nacionalismos de signo contrario. En favor del 78 y de la ilustración. En defensa del laicismo, la tolerancia y la tercera España", añade.

Por su parte, el abogado y exvicepresidente segundo del congreso Ignacio Prendes, describe a Igea como una de las personas "más honestas, sensibles y cabales que me he encontrado en la política". "En un país fracturado, dividido en bloques necesitamos personas como él. Personas que representan los mejores valores de esta tercera España; la que cree en la igualdad, la libertad y el respeto a las nomas por encima de cualquier ideología", añade.

Además, el músico y escritor Sabino Méndez trasmite su apoyo a Igea porque le parece "importante" que una idea de lo que quiso ser Ciudadanos "no desaparezca". "Que esa idea siempre se mantenga ahí, recordando a la gente lo importante de las alternativas de la libertad, y de que hay algo siempre en medio de todas aquellas cosas que nos separan", añade.

El actor, dramaturgo y escritor Albert Boadella ha reconocido que siempre ha votado a Ciudadanos. "Los voy a seguir votando porque no soy masoquista y me interesa que la democracia española no se degrade más", ha explicado.

Por último, el jurista y catedrático Sosa Wagner señala que tanto Paco como Carlota Amigo son dos personas "muy trabajadoras, muy responsables, y con una especial sensibilidad del servicio público". "Por tanto, por las necesidades de los ciudadanos. Y, Además, son dos personas alejadas de los extremismos, y todos sabemos que los extremismos solo están destruyendo España", concluye.