Un juzgado de Ávila abre diligencias para determinar la autoría del incendio de Burgohondo

ÁVILA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo el pasado 22 de julio y que arrasó más de 9.000 hectáreas.

La investigación se sigue, de manera indiciaria, por los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente. La decisión judicial se ha adoptado tras la recepción y examen del atestado inicial elaborado por el Seprona, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

El órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio. Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

La gravedad del incendio forestal en Burgohondo este verano obligó al Gobierno a declarar, por vez primera en España, la Situación Operativa 3, ante los más de 71 kilómetros de perímetro que llegó a alcanzar y las cerca de 9.000 hectáreas arrasadas, lo que obligó también a evacuar a más de 1.500 personas.