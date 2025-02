El juzgado suspende la testifical del alcalde de Soria por ir en 'papamóvil' bendiciendo con una escobilla de WC

SORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Mixto 4 de Soria ha suspendido la testifical que el alcalde socialista de la capital, Carlos Martínez, estaba previsto que realizara este miércoles, en calidad de investigado, por la denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos con motivo de la procesión desarrollada el verano pasado durante las fiestas patronales en honor de la Virgen de Rosario y San Esteban Protomártir en el municipio soriano de Tardelcuende donde el regidor, subido a un 'papamovil' simulado, fue bendiciendo a los fieles con una escobilla de WC a modo de hisopo.

Tras la denuncia de la organización de juristas contra Martínez, el Juzgado de Instrucción acordó la apertura de diligencias al entender que los hechos denunciados podrían constituir un delito previsto en el artículo 525.1 del Código Penal, de escarnio o vejación de los sentimientos religiosos, castigado con multa de ocho a doce meses, si bien la testifical que se iba a celebrar este miércoles ha quedado suspendida debido al recurso que el munícipe ha interpuesto contra el auto de imputación, tal y como ha explicado a Europa Press la presidenta de la entidad denunciante, Polonia Castellanos.

Sin embargo, la máxima responsable de Abogados Cristianos califica de "ilegal" dicha suspensión al considerar que la presentación de un recurso de reforma y de apelación no tiene "carácter suspensivo" y añade que, "seguramente, en el caso de que este señor no fuera aspirante a la Presidencia de Castilla y León", en referencia a que es el candidado del PSCyL a las próximas elecciones autonómicas, la testifical como investigado no se hubiera suspendido, de ahí que haya anunciado ya su intención de interponer una queja.

La entidad se querelló contra Carlos Martínez Mínguez, representante de todos los ciudadanos de Soria, que simulando ser el Papa en lo alto de un vehículo que llevaba la bandera del Vaticano, usó una escobilla de váter y, después de introducirla en un recipiente, la sacudió varias veces hacia los presentes imitando el acto de esparcir con un hisopo el agua bendita entre los fieles.

La organización de juristas recogía que, además, el alcalde iba acompañado de una comitiva en la que había personas vestidas imitando el traje de los guardias suizos del Vaticano, otros vestidos de monaguillos y otros que se hacían pasar por obispos y cardenales, de ahí que, a su juicio, "el acto de befa o burla es claro y contumaz".

Además, señalaba que los hechos denunciados no sólo tuvieron lugar "en plena vía pública", sino que fueron anunciados en redes sociales y, posteriormente, difundidos por diversos medios de comunicación, por lo que, tal y como denuncia Abogados Cristianos, "la publicidad de la ofensa amplifica el daño causado a los sentimientos religiosos".