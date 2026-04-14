Juzgan en León a un varón por tentativa de asesinato tras agredir con un hacha a su pareja en 2024 y ambos lo niegan

El acusado de tentativa de asesinato hacia su pareja en 2024 a su entrada a la Audiencia Provincial de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de León ha acogido este martes el juicio por la presunta gresión cometida por un varón, O.P.D.L.O., en Villasinta de Torío en julio 2024 acusado de golpear con un hacha a su pareja en la frente, algo que han negado tanto la víctima como el presunto agresor durante la sesión a pesar de que en las primeras declaraciones efectuadas ambos reconocieran el ataque con arma blanca.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de 12 años por tentativa de asesinato y otros dos por amenzadas, mientras que la defensa pide la absolución del acusado y su puesta en libertad.

Tanto el acusado como la víctima han relatado durante la vista que el día de los hechos, tras haber consumido ambos en su domicilio bebidas alcoholólicas, ella salió al patio con el perro y se cayó sobre unos escombros, lo que le provocó la brecha en la frente.

Uno de los agentes de la Policía Local que acudió al lugar de los hechos tras la llamada efectuada por un testigo ha manifestado que al llegar encontró a la mujer en estado de shock con una brecha profunda en la frente y con la cara ensangrentada. En aquel momento ella les explicó que, tras consumir alcohol junto a su pareja, él había cogido un hacha y la había agredido en la frente. Además, sostuvo que las agresiones eran continuas durante los cuatro años anteriores.

También a los agentes que acompañaron a la mujer en el hospital y posteriormente en dependencias de la Guardia Civil les aseguró haber sido agredida con el hacha, aunque también afirmó que tenía mucho miedo y "temía por su vida", por lo que no iba a poner una denuncia, sino que iba a decir que se había caído.

La versión que la víctima ofreció a la profesional médica que la atendió en centro hospitalario también coincide con las anteriores y en el informe médico se refleja que la mujer padecía síndrome de adulto maltratado.

El testigo que llamó a la Policía, un varón que tenía una bodega cercana al domicilio en el que residía la pareja, señaló en su declaración inicial que escuchó a una mujer pedir auxilio y a un varón que decía que la iba a matar y luego él se marchó en una furgoneta.

REALIZADA POR UN OBJETO CORTANTE

La forense ha apuntado que la herida que presentaba la mujer tuvo que ser realizada por un objeto cortante y contundente, coincidente con un hacha, aunque también es posible que se originara con un elemento como un ladrillo.

La Fiscalía ha elevado a definitiva la petición de pena inicial y ha recordado que el acusado contaba con antecedentes por violencia doméstica. Además, ha recalcado que la mujer durante el día de los hechos sostuvo que había sido agredida con un hacha, poco a poco empezó a mostrar miedo y en la última declaración de la jornada dijo que no quería presentar denuncia.

Igualmente, ha recordado que tanto los atestados de todos los agentes como las declaraciones del acusado y la víctima en un primer momento y los informes de los peritos coinciden en la naturaleza violenta de los hechos.

Antes de que el juicio haya quedado visto para sentencia el acusado ha hecho uso del derecho a la última palabra para asegurar: "Soy inocente".