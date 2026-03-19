Juzgan la próxima semana a una contratista por estafar 77.000 euros en la construcción de un chalé en Boecillo

Archivo - Trib.-La Audiencia de Valladolid absuelve a una empresa de logística de falsedad documental y estafa procesal - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid celebra juicio el próximo miércoles, 25 de marzo, contra una mujer, María Teresa G.N, para quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión y multa de 5.400 euros por un presunto delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida cometido durante la construcción de una vivienda unifamiliar en la localidad de Boecillo.

Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, recogido por Europa Press, la acusada se dio de alta en la actividad de construcción en enero de 2022 en sustitución de su marido. En mayo de ese mismo año, suscribió un contrato con un matrimonio para la edificación de una vivienda en la urbanización 'El Peregrino' por un precio cerrado de 159.954 euros (más IVA).

El contrato establecía un sistema de pago mediante una entrega inicial de 6.000 euros y certificaciones mensuales por obra ejecutada. Sin embargo, la acusada, "movida por un ánimo de ilícito beneficio", comenzó a reclamar pagos sucesivos mediante facturas y recibos que los propietarios abonaron bajo la confianza de que se correspondían con el avance real de los trabajos.

ABANDONO DE LA OBRA

Los problemas surgieron en octubre de 2023. Para esa fecha, los propietarios ya habían desembolsado un total de 132.982 euros, lo que suponía el 75,57 por ciento del precio total pactado. No obstante, una valoración posterior determinó que solo se había ejecutado el 35,94 por ciento de la edificación.

En ese momento, según sostiene el Ministerio Público, la procesada remitió a los dueños un nuevo presupuesto en el que exigía un incremento del precio de 99.475 euros adicionales, sin que concurriera ninguna de las causas de modificación previstas en el contrato original. Ante la negativa de los propietarios a aceptar este sobrecoste, la mujer abandonó la obra de forma definitiva.

La Fiscalía cifra en 76.998 euros la cantidad que la acusada habría incorporado a su patrimonio de forma ilícita, correspondiente al exceso cobrado por trabajos nunca realizados. Los perjudicados se vieron obligados a contratar a otra empresa para poder finalizar la construcción de su hogar.

Por estos hechos, el fiscal considera a María Teresa G.N. autora de un delito de estafa (artículos 248 y 250 del Código Penal) o, de forma alternativa, de un delito de apropiación indebida. Además de la pena de seis años de cárcel, la acusación pública interesa una multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 euros (5.400 euros) y el pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 76.998,76 euros para los propietarios afectados.