Archivo - KamBrass ofrece en el Otoño Musical Soriano un programa centrado en la folía . - MAY ZIRCUS - Archivo

SORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El quinteto de viento metal KamBrass protagoniza una de las citas camerísticas del Otoño Musical Soriano el martes 22 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina, con un programa centrado en la folía.

Con el programa Transfoliación: metamorfosis de la folía, galardonado como Ensemble Emergente FestClásica para los circuitos 2026, la formación recorre cinco siglos de historia de uno de los géneros musicales más transformados de la música europea, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

Asociada a ritos de fertilidad y dotada de una marcada presencia rítmica, la folía nació como una danza frenética y popular que llegó a ser censurada por sus hipnóticas puestas en escena. Aunque originaria de Portugal, caló profundamente en la sociedad española de finales del siglo XV y viajó después por Europa, continente en el que su estructura repetitiva de variaciones ha seguido resonando desde entonces.

El programa articula el recorrido por la historia del género tomando como eje central las Foliations del compositor estadounidense Jan Bach. Intercaladas entre ellas, suenan el villancico Hoy comamos y bebamos de Juan del Encina, Les Folies d'Espagne de Lully, tres páginas de Manuel de Falla y Oxímoron, de Garazi Zabaleta, encargo de KamBrass y de la Quincena Musical 2025.

KAMBRASS

Fundado en Barcelona en 2017, KamBrass nació de la amistad, la curiosidad y el interés por la creación y difusión de repertorio original, así como por sus propios arreglos idiomáticos. Además del Premio Ensemble Emergente FestClásica, figuran entre sus galardones el Primer Premio y el Premio a la Mejor Interpretación en el Concurso Internacional del Festival de Ljubljana (2025), el Segundo Premio en el Concurso Internacional de Ensembles de Metales Philip Jones de Birmingham (2023) y el Segundo Premio en el Concurso Suizo de Música de Cámara (2020).

La formación ha actuado en el Festival de Lucerna, el de Schleswig-Holstein, el Kings Place de Londres y L'Auditori de Barcelona, donde debutó como solista junto a la Band.