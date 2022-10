Kamila Andin evidencia el papel de la sororidad en la Indonesia de los 60

Escena de la película 'Before, now & then', presentada este miércoles en la Sección Oficial de la 67 Seminci.

Escena de la película 'Before, now & then', presentada este miércoles en la Sección Oficial de la 67 Seminci. - BATARA GOEMPAR/SEMINCI

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora indonesia Kamila Andin evidencia el papel de la sororidad y la necesidad de las mujeres liberarse emocionalmente, incluso de una jaula de oro, en 'Before, now & then', un drama sentimental ambientado en el país asiático en la década de los 60 que se ha presentado este miércoles en la Sección Oficial de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Basada en la historia real de una mujer que vivió en la región occidental de la isla de Java, la película supone la adaptación cinematográfica de la novela 'Mi nombre es Jais Darga', del escritor Ahda Imran, quien ha participado junto a Andin en la coniguración del guión.

En una rueda de prensa en la que ha participado de forma telemática, Andin ha explicado que conectó con la novela en que se basa por las conexiones que vio hacia la historia de sus abuelas, así como por el hecho de estar escrita en su lengua materna, dentro de los numerosos dialectos que se hablan en Indonesia.

Aunque arranca con una escena de violencia explícita en medio de los conflictos que marcaron los primeros pasos de Indonesia como país independiente tras la dominación neerlandesa y la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, el filme cuenta con una delicada estética y una acción lenta en la que las emociones se ven dominadas e impuestas a cualquier arrebato de pasión.

Comparada por la crítica con algunos trabajos del hongkonés Won Kar-wai y del tailandés Apichatpong Weerasethakul, 'Before, now & then' ('Nana') repasa también algunos momentos clave de la historia del país como la deposición del primer presiente del país, Ahmed Sukarno, y su sustitución, en medio de una fuerte represión del comunismo, por Mohamed Suharto, quien gobernaría el archipiélago durante tres décadas.

La protagonista, Nana (Happy Salma), que da nombre al título original de la cinta, tiene que huir de su hogar junto con su hermana y su hijo recién nacido ante la persecución de un grupo armado que ha capturado a su esposo, del que no tiene noticias, en medio del desorden en que han quedado las antiguas Indias Orientales Holandesas tras la derrota de Japón y el colapso del sistema colonial holandés.

Quince años después, Nana disfruta de una vida de abundancia casada con otro hombre acaudalado, mucho mayor que ella, con el que ha tenido varios hijos. A pesar de las atenciones que recibe del esposo, su papel de esposa sumisa y la falta de expectativas la impiden ser feliz, a lo que suma la constancia de que su marido le es infiel con otra mujer, Ino (Laura Basuki).

Sin embargo, aunque Nana la verá al principio como una rival, acabará por convertirse en una amiga, confidente y aliada, un ejercicio de sororidad que plantea Kamila Andin frente a los reproches y la maledicencia del resto de féminas que frecuentan la casa de la protagonista, la cual lega a preguntarse en un momento del metraje "por qué la culpa siempre persigue a las mujeres".

Con este drama sentimental de poco más de hora y media, la actriz Laura Basuki obtuvo el premio a la mejor actuación de reparto en la Berlinale, mientras que la cinta logró el galardón del jurado en el Festival de Bruselas.

Completan el reparto Arswendi Nasution, Arawinda Kirana, Ibnu Jamil, Rieke Diah Pitaloka y Chempa Puteri, con Batara Goempar al frente de la fotografía; montaje de Ahmad Fesdi Anggoro; sonido de Nakorn Kositpalsal, Suchada Supromin y Trisno; música de Ricky Lionardi, y producción de Ifa Isfansyah, Gita Fara y la protagonista del filme, Happy Salma.

Nacida en Yakarta (Indonesia), en 1986, Kamila Andini estudió Sociología y Artes Audiovisuales en la Universidad Deakin de Melbourne (Australia). Su debut como directora, 'The Mirror Never Lies', se proyectó en la sección Berlinale Generation en 2012.

Su segundo largometraje, 'The Seen and Unseen', ganó el Gran Premio del Jurado Internacional de Generation Kplus en 2018, mientras que el tercero, el drama adolescente 'Yuni' (2021), ganó el Premio Platform en el Festival de Toronto. También ha dirigido los cortos 'Following Diana' (2015), 'Memoria' (2016), 'Sekar' (2019) y 'Back Home' (2019).

La proyección de 'Before, now & then' ha contado como acompañante en la pantalla de Seminci con el cortometraje austriaco 'Hardly Working', de Total Refusal, una denuncia de la alienación capitalista a través de imágenes extraídas del videojuego 'Red dead redemption II' y que en sus 20 minutos de duración evoluciona de una simpática reflexión hacia una llamada más combativa a la movilización de los trabajadores como masa.