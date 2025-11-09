Las Kubas Bar gana el cuarto concurso Valladolid Tapas Walk 2025

Tapa 'Por el monte las sardinas', de Las Kubas, ganador del cuarto concurso Valladolid Tapas Walk 2025 - ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Kubas Bar, situado en calle Gamazo, 19, ha ganado el cuarto Concurso de Tapas por Barrios 'Valladolid Tapas Walk 2025' con su propuesta 'Por el monte las sardinas', una falsa raspa rellena de pate de ciervo, gel de frutos rojos y mayo de kimchi casero sobre tierra de setas.

El segundo clasificado de la competición ha sido el Bar London, ubicado en la calle General Shelly, 28, en el barrio de Las Delicias, con su pincho 'Castellana', elaborado con aceite, ajo, pimentón, caldo, huevo, pan e ibéricos, según ha informado la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en un comunicado recogido por Europa Press.

El tercer premiado de la gran final ha sido el Restaurante Vables situado en la calle Pérez Galdós, 10 , zona La Circular, con su propuesta 'Pícaro Gotxo', un guiso de casquería con crujiente de oreja.

La final del concurso se celebró en la tarde del sábado 8 de noviembre, con la elaboración de las tapas en directo por parte de los once finalistas en un acto en la Cúpula del Milenio.

En la final, estuvieron presentes la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández; y la responsable de marketing y clientes del Grupo Mahou San Miguel, Susana de la Vega.

El jurado de esta edición ha estado formado por grandes chefs; Teo Rodríguez, del Restaurante Trasto ganador del Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid 2024; Alvar Hinojal, de Alquimia con 1 Estrella Michelín; Alejandro San José, de Habanero Taquería y Ganador del Pincho Plata en el Concurso Provincial 2025; Francisco Javier García, director de Área de Castilla y Leon de Makro; y Julio Cerezo, beer sommelier formador y director de Sabeer.

Los tres finalistas de esta gran final han sido galardonados con trofeo personalizado del concurso, lote de 40, 20 y 10 cajas de cerveza gama Mahou y cheque regalo de 1.000, 500 y 300 euros, gentileza de Makro, respectivamente.

Además, los clasificados tendrán la oportunidad de ofrecer su pincho ganador en el stand del Grupo Mahou San Miguel el lunes 11, martes 12 o miércoles 13 de noviembre durante el desarrollo del XXI Concurso Nacional y IX Mundial de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.