El Laboratorio de las Artes de Valladolid programa cinco espectáculos para niños y familias del 26 al 30 de diciembre

Archivo - Elétrico 28. - LAVA - Archivo

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) acoge del 26 al 30 de diciembre cinco espectáculos dirigidos a público infantil y familiar con motivo de la Navidad.

Esta programación especial, coincidiendo con las vacaciones escolares, se desarrollará bajo el título 'Es Navidad en el LAVA' y ofrece cinco propuestas para disfrutar y sentir las artes escénicas en familia, han informado a Europa Press fuentes municipales.

En concreto, el espíritu navideño se cuela en la Sala Concha Velasco el viernes 26 con 'Somos yo', la pieza con la que la compañía hispano belga Frenesí Onírico inaugura el programa navideño en el LAVA.

Se trata de una tierna historia sobre los nuevos comienzos narrada a través de Lucía, cuya vida da un vuelco cuando visita la casa del pueblo en la que pasaba los veranos con su abuela. Después de más de 30 años sin pisarla, desentierra el recuerdo olvidado de aquella niña que soñaba con viajar hasta la estrella polar.

Un día después, el sábado 27, tomará el relevo Teatro de Malta con una propuesta de clown dedicada a la poeta que ha conquistado a generaciones: 'A la gloria con Gloria Fuertes'. Una peculiar pareja se propone que los animales regresen al Circo Cocodrilo cambiando los látigos por risas y las escopetas por versos, mientras recrean el inconfundible universo poético de la autora madrileña.

'Es Navidad en el LAVA' continúa el domingo 28 con 'Anónimos', espectáculo de Rauxa Cía que se sumerge en el subconsciente de una mujer que crea una realidad paralela; un refugio onírico donde el paso del tiempo se vuelve efímero y ligero. Con su innovadora puesta en escena, fusiona la acrobacia, la danza, las verticales, la manipulación de objetos fantásticos y marionetas surrealistas.

OTROS ESPECTÁCULOS

El lunes 29 de diciembre el LAVA se transforma en 'Sòmion, la ciudad de los oficios imposibles', un curioso lugar imaginado por El que ma queda teatre donde todos los trabajos son peculiares: el hombre que pone las calles, la maestra de canto de pájaros, el pintor de hojas de árbol o la costurera de corazones rotos.

Como colofón, el martes día 30 llegará al LAVA la compañía Eléctrico 28, Premio Ojo Crítico de Teatro 2024, y su fábula 'Komunumo'. En una comunidad familiar atípica, un viejo simio, una par de caballos trabajadores que nunca tienen tiempo para vacaciones y un joven mapache juguetón han conseguido construir un modelo de convivencia idílica basado en un sistema de cuidados; pero la inesperada llegada de un huevo de ave tropical altera el equilibrio. Máscaras, títeres, música en directo y muchas sorpresas forman parte de un espectáculo 'bestial' que recuerda la importancia de cuidarse entre generaciones.

Todos los espectáculos del programa 'Es Navidad en el LAVA' comenzarán a las 18.30 horas. Las entradas, a la venta a un precio único de 5,50 euros, están disponibles en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El LAVA ofrece entradas a precios reducidos en los espectáculos familiares para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos organizados.

Continúan a la venta los abonos para el programa SCNAFamiliar, que permiten seleccionar seis o diez espectáculos familiares entre enero y mayo y disfrutar de hasta 20 euros de descuento, además de poder beneficiarse de precios especiales para algunas de las propuestas programadas esta temporada.