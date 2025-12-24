Laguna de Duero (Valladolid) acogerá el 3 y 4 de enero el segundo Torneo de Fútbol Solidario a beneficio de Cruz Roja

Cartel del Torneo de Fútbol Solidario a beneficio de Cruz Roja. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Laguna de Duero acogerá el 3 y 4 de enero el segundo Torneo de Fútbol Solidario a beneficio de los programas sociales de Cruz Roja en la provincia.

Las instalaciones deportivas de La Laguna serán escenario de esta cita que unirá "deporte y compromiso social" con la participación de equipos de categorías alevín y benjamín, encuadrados en segunda y tercera división.

El torneo combina así "competición, diversión y valores solidarios en un ambiente familiar", según ha informado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

"Este torneo demuestra que el fútbol base puede ser una poderosa herramienta de ayuda y concienciación social", ha subrayado, por su parte, la organización, que ha agradecido la colaboración de patrocinadores y entidades participantes.