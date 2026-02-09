Largo defiende "agilidad y rigor" en el despido del profesor que se mofó de la muerte de Sergio Delgado

Antonio Largo, antes de participar en la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo, ha defendido que la institución académica ha actuado con "agilidad y rigor" en el caso del profesor que se mofó de la muerte de Sergio Delgado y la que se expulsó el pasado viernes al constatar "una falta de adecuación para el desarrollo profesional de la actividad docente".

En declaraciones recogidas por Europa Press después de presentar la Cátedra 'Construyendo un Hábitat de Vanguardia', el responsable académico ha explicado que Héctor Felipe Mateo Romero era estudiante doctorado cuando escribió el mensaje --febrero del 2024--, y ahora, como profesor ayudante, sí se había podido demostrar "fehacientemente y con documentación" por parte de los servicios jurídicos que existía esa "falta de adecuación para el desarrollo profesional" de esa actividad y la decisión, por tanto, "se ajusta plenamente a derecho".

Largo ha reconocido que, aunque es pronto ya que el despido se produjo el pasado viernes, no le consta que el profesor vaya a recurrir, para defender que la universidad había actuado "con agilidad", pero, a la vez, "con el debido rigor y el respeto, por supuesto, a todos los derechos".

El rector ha señalado que la UVA tiene protocolarizados todos los casos que están "en su ámbito de competencias", y, si bien en la eficiencia de su aplicación "siempre se puede mejorar", están sujetos a "normas" como todas las administraciones.

Por último, y sobre como después de escribir en redes sociales ese tipo de mensajes Felipe Mateo Romero había podido llegar a ser profesor en la UVA, Antonio Largo ha insistido en que éste no había sido denunciado ante la Fiscalía, ni había "cuestión legal que impidiera su contratación". "Y, por otra parte, en la Universidad de Valladolid el año pasado salieron 152 plazas, si no recuerdo mal, de profesor ayudante doctor con un número de candidatos elevado. La información que tienen que manejar las comisiones es la que es y tienen que centrar en ello. Insisto, dice que no había ninguna cuestión legal en ese momento para no contratarlo", ha zanjado.