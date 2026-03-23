Largo deja el Rectorado de la UVA con el 96% de compromisos abordados y cree que se ha avanzado en la dirección adecuada

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo, durante la rueda de prensa de su mandato. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo Cabrerizo, ha cifrado en el 96 por ciento los compromisos cumplidos o en marcha de los 550 a los que se comprometió en 2022 y considera que deja el Rectorado tras el avance de la institución "en la dirección adecuada", que es más moderna, se ha mejorado y fortalecido.

Largo, en una rueda de prensa de balance al frente del Rectorado --no podrá volver a presentarse y el siguiente será de seis ejercicios y se limita a uno--, ha reconocido que tiene algunas "espinitas clavadas" como no haber podido hacer efectiva la subida salarial de la plantilla o ser quien ha tenido que cerrar la Universidad por segunda vez en toda la historia la Universidad en 2020 a causa de la pandemia.

El rector, quien ha enmarcado este balance en una "rendición de cuentas" y no en un acto protocolario, ha explicado que de las 550 propuestas que presentó su equipo en el programa de 2022, en términos globales, se ha logrado un cumplimiento "notablemente alto".

En concreto, ha señalado que se han acometido ya 455 medidas, lo que supone aproximadamente un 83 por ciento del programa y otras 79 están en marcha (13 por ciento), de manera que se han activado el 96 por ciento del total y el 4 por ciento restante (21) no han tenido oportunidad de llevarlas adelante. A estas ha sumado las acciones que han surgido como consecuencia de las modificaciones normativas como ocurrió con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023 o las que se han producido fruto del funcionamiento de la institución.

Largo Cabrerizo ha asegurado que todas las medidas han estado enfocadas a dos cuestiones que considera "fundamentales" como "favorecer" a las personas y a los distintos colectivos de la comunidad universitaria y fortalecer a la UVA.

Así, ha hecho un repaso por las diferentes medidas, las primeras de ellas relacionadas con los estudiantes, que han crecido un 7 por ciento desde 2018, un 17 por ciento de nuevo ingreso de Grado y un 37,2 por ciento en matrícula de Máster, de forma que hay más de 26.000 estudiantes.

"La Universidad de Valladolid cada vez ha sido más atractiva para los estudiantes", ha señalado Largo, quien ha atribuido este hecho a que confían en institución, en la formación de excelencia que buscan, en la buena formación académica y en la empleabilidad.

MEJORAS

En este sentido, ha explicado que se han incrementado las ayudas propias, se ha incrementado la docencia en otros idiomas, con cerca de 300 asignaturas impartidas en inglés y, por primera, un grado bilingüe como el de Administración y Dirección de Empresas. Además, se ha incrementado el número de estudiantes extranjeros y se cuenta con más de 950 en grados y más de 400 en másteres.

En cuanto a la empleabilidad y la formación académica, el rector ha asegurado que se han obtenido "muy buenos" resultados, con la UVA en el "top ten" nacional en empleabilidad y ha señalado que, al cabo de cuatro años, más del 80 pro ciento ya están trabajando en algo relacionado con su formación y el 82 por ciento de media está satisfecho con la universidad en la que cursaron sus estudios y la volverían a elegir.

Por otro lado, ha destacado que se ha incrementado la información con el Portal del Estudiante y se ha prestado atención a las demandas de los estudiantes preuniversitarios para detectar las lagunas en la oferta académica, por lo que se han incrementado los grados y másteres, con la implantación de diez grados en los cuatro campus y dos más que arrancarán en septiembre.

En el ámbito del profesorado, se han mejorado los procesos de estabilización y se ha captado y retenido talento con una "intensa" oferta de plazas de profesorado y de doctor para jóvenes, con 565 plazas de profesor ayudante doctor, al tiempo que se ha actuado "intensamente" en plazas de excelencia y en las vinculadas en el ámbito de Ciencias de la Salud, que eran "muy necesarias".

Para obtener plazas de profesorado permanente y también para promocionar a figuras superiores se han ofertado un total de 1.083 plazas. Además, se ha fortalecido la plantilla del profesorado, con 106 personas más desde 2018 y hay un mayor número de cátedras (47 más) a pesar del alto número de jubilaciones, que en 2024 y 2025 han alcanzado el centenar.

En cuanto al personal técnico de gestión y de administración y servicios, se ha rebajado la temporalidad del 40 al 19 por ciento, aunque se considera aún "elevada", se ha combinado la promoción interna con la oferta de plazas para incorporar nuevas personas, con la promoción de 300 personas, y se han convocado cerca de 350 plazas para incorporar nuevas personas.

Además, se han mejorado las condiciones retributivas "en lo que se ha podido" con la carrera profesional para el personal funcionario y el segundo sexenio para el personal laboral, con 385 personas en el primer caso y 352 en el segundo, de forma que más del 60 por ciento de la plantilla ha visto reconocidos estos avances.

MÁS INVESTIGACIÓN

Antonio Largo también ha destacado el fortalecimiento de la institución académica, que considera que se ha logrado tras varias actuaciones como el incremento de la captación de fondos para investigación en un 4 por ciento, hasta los 41,3 millones.

En este sentido, ha destacado como política de su equipo de gobierno y el aumento de los fondos propios para contratos predoctorales y posdoctorales, que se han multiplicado por 2,5 en lo que ha asegurado que es una apuesta "por las personas" que ha tenido como resultados la incorporación a la plantilla de 171 investigadores, un "ejemplo de retención del talento".

Además, la producción científica se ha incrementado en un 12 por ciento desde 2018, un porcentaje que asciende al 44 por ciento en la que se produce "en abierto".

Asimismo, el rector ha señalado que la institución se encuentra en una posición "muy destacada" en transferencia de conocimiento, con 140 patentes que la posicionan como la cuarta universidad española en generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad, a lo que se suma su posicionamiento en ranking internacionales y de España.

En cuanto a infraestructuras, Largo ha concretado que, además de culminar obras que ya estaban iniciadas, se encuentran acabadas o en proyecto avanzado otras siete. Además, se ha avanzado en descarbonización y se ha pasado del 40 por ciento en 2018 a más del 90 en la actualidad.

Sin embargo, lo que considera más importante es el acuerdo alcanzado con la Junta para una financiación específica de 43 millones en los próximos seis años que, junto a la regular de 3,3 anual, supone 63 millones de euros "que da una oportunidad muy buena para poder actuar en los seis años próximos".

En cuanto a la gestión económica, el rector ha destacado que ha sido "eficaz y transparente" que deja una universidad sin deudas, con la economía saneada y con avances significativos como la contabilidad analítica que ahora es obligatoria.

Por otra parte, ha destacado los "logros colectivos" de las dos reformas de estatutos y actuaciones "estratégicas" como la creación del centro virtual para docencia online, que jugó un papel "fundamental" en la pandemia o la creación hace dos años del centro de inteligencia artificial. También ha destacado la creación de la sede de Enfermería en Segovia o la creación de la Facultad de Enfermería Dacio Crespo en el campus de Palencia, que arrancará en septiembre.