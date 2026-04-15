Largo destaca el "futuro prometedor" del Grado del Deporte y el impacto social del Campus en Soria

El rector Antonio Largo y su equipo visitan el Campus de Soria Antonio - EUROPA PRESS

SORIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid, (UVa) Antonio Largo, ha visitado este miércoles el Campus de Soria donde ha destacado la incorporación del Grado de Deporte y su "futuro prometedor" así como el impacto que tiene este espacio universitario en la economía y la sociedad soriana, tras ocho años al frente de la institución académica.

"Se ha intentado en etapa de gobierno contribuir al crecimiento de los cuatro campus y queremos que todos se desarrollen y cojan fuerza y potencia, así se diseñó hace ocho años y eso se ha pretendido, por eso los he visitado tanto para escuchar sus retos", ha recalcado Largo, quien ha puntualizado que seguirá visitando el Campus como profesor y como "soriano".

En este sentido, ha destacado que su equipo deja campus "más fuertes con nuevas titulaciones como el Grado del Deporte en Soria, que tiene un futuro muy prometedor con expectativas de crecimiento". En relación al campus soriano, ha incidido en que "también ha crecido en másteres y en la formación permanente para profesionales". "Un campus innovador con capacidad de impactar entorno socio económico. También en talento e incorporación de profesorado, lo que ha fortalecido al campus y le da protección de futuro", ha matizado Largo.

Asimismo, ha subrayado que "se ha incorporado hace dos años la primera investigadora Ramón y Cajal, lo que hace del Campus de Soria un polo de atracción para desarrollar carrera investigadora".

TASAS MÁS BAJAS

El rector ha destacado el logro de otras reivindicaciones como la bajada de tasas, con la matrícula del grado un 35 por ciento más barata y hasta un 45 en el caso de los másteres. Así, también se ha referido a la matrícula gratuita para el primer año para los empadronados en Castilla y León, de la mano de la Consejería de Educación y ahora en proyecto.

"Se han incrementado las ayudas propias para atender a los estudiantes y que nadie se quede fuera. Hay que seguir en estas líneas de actuación poniendo en el centro a los estudiantes para darles la mejor formación", ha manifestado Largo.

El rector ha participado en el VI Congreso Internacional sobre la Vid y el Vino y su Traducción, bajo el lema 'El vino en tu lengua', que invita a reflexionar sobre la riqueza lingüística y cultural que rodea al mundo del vino y sus múltiples formas de comunicación. También ha participado en la presentación del cómic sobre la historia del Campus de Soria y vídeo conmemorativo 40 aniversario, de Adrián Listo.

Por último, ha asistido a la toma de posesión de funcionarios/as del Campus de Soria. Han tomado posesión como profesores titulares de universidad Ignacio de Godos Crespo, Daniel Castillo Alvira, Inés Ortega Cubero, Ana María Fernández Araque, Francisco Mauro Gutiérrez, Odiel Estrada Molina y Diego Fernández Lázaro.