El LAVA celebra las segundas oportunidades con la poética 'CERA: 500 horas de vuelo'

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura recibe esta semana al creador escénico Carlos Gallardo, que presentará el sábado, 1 de noviembre, una narrativa visual y poética en la cautivadora 'CERA: 500 horas de vuelo'.

El domingo, día reservado al programa SCNAFamiliar, la Sala Concha Velasco dará la bienvenida a la compañía Titiriteros de Binéfar, Premio Nacional de Teatro para la Infancia, y su revisión del cuento 'La ratita presumida' (2 de noviembre, 18.30 horas).

'CERA: 500 horas de vuelo' es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Hermann Bonnín 2023/24 de la Fundación Joan Brossa y de la beca Barcelona Crea.

Por su parte, Titiriteros de Binéfar - Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud y Medalla al Mérito profesional del Gobierno de Aragón- recupera el clásico 'La ratita presumida'.

La versión titiritera sigue, como en la original, la historia de una ratita que encuentra una moneda mientras limpia su casa y decide comprar un lazo para acicalarse. A partir de este momento, desfilan ante ella diferentes animales que pretenden casarse con ella, pero son rechazos. Un clásico de siempre con moraleja contemporánea que invita a los más pequeños a reflexionar sobre temas tan relevantes para niños y jóvenes como el consumo irresponsable y el engaño de algunos mensajes publicitarios.

Las entradas para CERA:500 horas de vuelo (10 euros) y para La ratita presumida (5,50 euros) están a la venta en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).