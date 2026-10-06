El LAVA propone un viaje al mundo rural a través de las voces de quienes lo habitan con 'Yo nací en un surco de judías'

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura invita al espectador a explorar el territorio y la memoria con 'Yo nací en un surco de judías', propuesta de la compañía Almealera que podrá verse en la Sala Concha Velasco este jueves, 8 de octubre, a las 20:30h.

Ganadora del Premio FETEN 2026 al Mejor espectáculo, la pieza nace de un proceso de investigación y escucha desarrollado junto al proyecto científico FARM del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), centrado en los factores que facilitan el relevo generacional en el campo español.

Durante meses, la creadora Laura Santos recorrió distintos territorios y conversó con agricultoras, ganaderas, científicas, estudiantes y profesionales vinculados al mundo rural para acercarse a una cuestión que afecta al presente y al futuro de nuestros territorios: ¿por qué cada vez menos personas deciden dedicar su vida al campo?

"He recorrido 3.635 kilómetros por zonas poco pobladas de España preguntando esto a ganaderas y agricultoras. En sus casas, huertas, naves, fincas, recogiendo fruta, regando bancales o pastoreando, compartían conmigo por qué se dedican a este oficio y por qué les cuesta vivir de él. Este espectáculo es ese viaje. Un viaje acompañado de objetos y alimentos", señala la creadora del espectáculo en declaraciones recogidas en un comunicado.

Las respuestas de estas personas llegan al escenario a través del 'verbatim', técnica que reproduce fielmente sus testimonios y convierte sus voces en el centro de la obra. A partir de ellas, 'Yo nací en un surco de judías' construye un relato donde la realidad se convierte en poesía.

El espacio escénico se transforma en un particular paisaje rural a través de objetos cotidianos y materiales cargados de significado: semillas, mapas, ilustraciones, alpacas de cereal, manzanas o cuadernos de viaje. A través de estos elementos, los recuerdos personales dialogan con los datos; la emoción, con la investigación, y el teatro, con la vida.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas están ya a la venta a un precio único de doce euros. El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Las entradas pueden adquirirse en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

De forma paralela a la venta de entradas, continúan a la venta el Abono 20 y el Abono 12, opciones que permiten elegir 20 y 12 espectáculos de la temporada, respectivamente, y beneficiarse de un descuento de hasta cien euros. Pueden adquirirse tanto en taquilla como en la página web del LAVA.