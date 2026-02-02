El LAVA se va este fin de semana de Farra, un canto a la música, el circo y los versos del Siglo de Oro

El LAVA celebra la vida este fin de semana a través de la música, el circo y los versos del Siglo de Oro con Farra. - LAVA

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura acoge este fin de semana Farra un innovador espectáculo que entrevera humor, música, circo y verso para acercar al público adulto y familiar a la riqueza del Siglo de Oro español desde una mirada contemporánea, y que podrá verse en la Sala Concha Velasco el sábado 7 de febrero (20:.30 horas) y el domingo 8 (18.30).

Dirigido a adultos, jóvenes y niños a partir de 6 años, Farra, producción conjunta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la compañía de circo Lucas Escobedo, es un canto a la vida, a todo aquello que merece ser disfrutado y compartido. La propuesta fusiona el verso clásico de autores como Lope de Vega, Agustín de Rojas, María de Zayas Tirso de Molina o sor Juana Inés con la energía del circo contemporáneo y la vitalidad de la música. Porque, como descubrirán niños y mayores, las historias del Siglo de Oro resuenan en los tiempos presentes.

Una compañía de cómicos espera a que el rey se presente en el teatro para demostrarle su virtuosismo. Mientras aguardan al monarca, comenzará un espectáculo que apelará directamente al público, quien se convierte en cómplice de números de malabares o de mástil chino, canciones e, incluso, duelos espada en mano.

Ganadora del Premio Max 2025 al Mejor espectáculo musical, la obra reivindica la celebración, la cultura y la comunidad frente a la velocidad de la sociedad actual, el valor de la palabra y del teatro como vehículo de transmisión del patrimonio cultural y tabla de salvación frente al desánimo.

Se trata de una experiencia que invita a dejarse llevar, desatar la imaginación y celebrar juntos, grandes y pequeños, la alegría de estar vivos. Farra es una "excelente muestra" del "Teatro con mayúsculas, de un teatro que funde el verso con la música barroca y el más elegante circo con el sentido del humor" (José Miguel Vila, Diario Crítico). "Una propuesta ágil e ingeniosa que combina con habilidad e inteligencia la música, el verso, el circo, la esgrima y la peripecia dramática" (Raúl Losánez, La Razón)

Las entradas para Farra tienen un precio único de 15 euros, con descuentos, solo en la compra en taquilla, para menores de 30 años, estudiantes de ESADCyL y Escuela Profesional de Danza, titulares de la tarjeta Calderón Joven, desempleados, grupos y familias numerosas.

Las familias con abono del programa SCNAFamiliar podrán adquirir sus entradas a un precio reducido de 10 euros para titulares del Abono10 y 11 euros para titulares del Abono6. Estos abonos, que permiten seleccionar 10 ó 6 espectáculos del programa familiar para disfrutarlos hasta mayo con un descuento de hasta 20 euros; están aún disponibles tanto en web como en taquilla.

Las localidades están disponibles en la página web del LAVA lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma). Enlace a teaser FARRA: https://youtu.be/vef1BWwStz4 Las fotografías que acompañan a esta nota llevan indicada su autoría.