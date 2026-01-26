El LAVA y La Venidera proponen este sábado 'No', una nueva mirada a la danza contemporánea y el flamenco - ALBA MURIEL.

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS)

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)-Fundación Municipal de Cultura propone este sábado, a partir de las 20.30 horas, un recorrido escénico que invita a observar el arte y el mundo desde nuevas perspectivas. Se trata de 'No', una nueva mirada a la danza contemporánea y el flamenco.

La Venidera regresa a Valladolid con el primer trabajo del tándem creativo que forman Irene Tena y Albert Henández fuera del Ballet Nacional de España, del que han sido solistas en los últimos años. La Venidera explora la negación como motor vital y creativo a partir de la idea de que evitar el sufrimiento es, como señala Mark Manson, una forma de sufrimiento; la joven compañía compone un espacio simbólico que habla de la ocultación, la reducción, la desmaterialización y la desaparición.

Pero, al mismo tiempo, 'No' es todo lo que está por venir, el vacío que tiene la potencialidad de volver a llenarse. La pieza invita a cuestionar la información, a dudar para encontrar respuestas, a asumir el riesgo de lo desconocido para descubrir lo que está por venir. Una propuesta potente que entrevera la tradición de la danza española, el flamenco y la danza contemporánea con la colaboración, como asesor durante el proceso creativo, del Premio Nacional de Danza Marcos Morau.

Con esta propuesta, La Venidera, que regresa a la capital del Pisuerga después de su paso por el último Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid y consolida su presencia en el panorama de la danza contemporánea española. Como alaba la crítica, "Tena y Hernández entienden la danza española de dentro hacia fuera, reflexiva y permeable, y ahí recala su dominio junto con lo extraordinario de sus ejecuciones" (El País).

JUEGO DFE SILLAS

La semana, además, se despide con la propuesta para público familiar 'Juego de sillas', de Cal Teatre, un espectáculo que invita a reflexionar, con humor y cercanía, sobre los roles y los puntos de vista. Una familia se sienta a la mesa. Cada persona ocupa su silla, como de costumbre. Nadie se pregunta quién decidió ese orden ni por qué. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien decide sentarse en un lugar distinto al que le corresponde?

A partir de una situación cotidiana, 'Juego de sillas' plantea una idea: todo depende de la silla desde la que se mira. El espectáculo explora cómo el lugar que ocupa cada persona condiciona su percepción del mundo y sus relaciones con los demás, invitando a pequeños y mayores a ponerse, literalmente, en el sitio del otro.

Las entradas para el 'No', tienen un precio único de 15 euros. Por su parte, las localidades para 'Juego de sillas' pueden adquirirse por 5,50 euros. Ambas están disponibles en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Además, el LAVA ofrece entradas a precios reducidos en los espectáculos familiares para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos organizados. Continúan a la venta los abonos para el programa SCNAFamiliar, que permiten seleccionar seis o diez espectáculos familiares entre febrero y mayo y disfrutar de hasta 20 euros de descuento, además de poder beneficiarse de precios especiales para algunas de las propuestas programadas esta temporada.