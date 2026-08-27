Le pillan en Las Merindades robando cable de cobre, con droga, una táser y en un vehículo del que había

Material incautado. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Burgos ha puesto a disposición judicial a un varón al que pillaron robando cable de cobre en Las Merindades, que portaba más en el vehículo que utilizaba de hurtos anteriores, con droga, una táser y con una denuncia de un falso robo del coche.

Los hechos ocurrieron días atrás cuando una patrulla del Puesto de Medina de Pomar acudió al Valle de Mena tras recibir un aviso por la posible sustracción de cable de los postes eléctricos. Al llegar al lugar, los agentes observaron a un individuo que huyó a pie y hallaron 100 metros de cableado cortado y listo para su traslado, señalan desde la Comandancia provincial a través de un comunicado.

Las investigaciones posteriores permitieron localizar en poco tiempo al fugado y al turismo implicado en los hechos. En el minucioso registro del coche y del arrestado, los efectivos del Instituto Armado hallaron otros 50 metros de cable en tramos de 90 centímetros, herramientas para su corte y manipulación, y 45 gramos de una sustancia pastosa y amarillenta que correspondía con metanfetamina.

Durante la intervención, la Guardia Civil también aprehendió un dispositivo eléctrico tipo táser, considerado arma prohibida por la normativa vigente, por lo que se tramitó una denuncia administrativa conforme a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Posteriormente, las gestiones policiales determinaron que el propio implicado había denunciado de forma falsa la sustracción del automóvil utilizado en el robo, motivo por el que también se le ha imputado un delito de simulación de delito.

El detenido y las diligencias han quedado a disposición de los Juzgados de Villarcayo.