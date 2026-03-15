En León, con el 34,84% escrutado, PSOE y PP consiguen 4 escaños, UPL tres y Vox dos

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En León, con el 34,84 por ciento por ciento de los votos escrutados, el partido más votados es el PSOE que obtiene cuatro procuradores en las Cortes, seguido del PP, con otros cuatro.

Por su parte, la tercera fuerza más votada en la provincia de León es UPL, que mantiene tres procuradores, seguida de Vox, con dos.

Respecto a las elecciones de febrero de 2022, se mantienen la distribución de escaños.

Los resultados, con el 34,84% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PSOE 4 23.605 29,43 4 64.342 28,45 PP 4 23.226 28,96 4 56.462 24,97 UPL 3 14.639 18,25 3 48.144 21,29 VOX 2 13.431 16,75 2 34.789 15,38



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: