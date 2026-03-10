León acoge este sábado el Campeonato de Castilla y León de Jiu-Jitsu Brasileño con más de 800 participantes

El representante de León Fight Club Marcelo Amorim (derecha) ha presentado este martes al concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria (izquierda), la Castilla y León Cup BJJ 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Municipal de Puente Castro, en León, acogerá este sábado, día 14 de marzo, una de las competiciones más destacadas de jiu jitsu brasileño del calendario nacional, la Castilla y León Cup BJJ 2026, en la que participarán más de 800 personas.

El representante de León Fight Club Marcelo Amorim ha presentado este martes al concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, la CUP BJJ 2026 de Castilla y León, que se desarrollará de 10.00 a 19.00 horas en el Polideportivo de Puente Castro.

La cita congregará a deportistas de todas las edades y géneros, desde categorías infantiles hasta adultos y máster y la entrada será gratuita. La Castilla y León Cup BJJ es un evento tradicional en la ciudad de León que se celebra de forma ininterrumpida desde 2013.

En los últimos años forma parte del circuito oficial de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Deportivo (FIJJD) y la etapa de León es una de las puntuables, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Esta competición está organizada por Marcelo Amorim, de León Fight Club, junto con la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Deportivo y la Spain BJJ Tour, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León.

El Consistorio ha destacado que la celebración de la Castilla y León Cup BJJ 2026 refuerza el papel de León como "referente regional" en la promoción de deportes de combate y valores como el respeto, la disciplina y la superación personal.