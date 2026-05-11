León acogerá el 31 de mayo 'Reta2 x tu salud', un enfrentamiento solidario para promover hábitos de vida saludables

LEÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

León acogerá el próximo día 31 de mayo la marcha 'Reta2 x tu salud', un enfrentamiento solidario entre dos equipos cuyos objetivos son promover hábitos de vida saludable como fomentar el ejercicio físico o sensibilizar a la población contra el consumo de tabaco y recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

La propuesta, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el patrocinio principal de Caja Rural y la colaboración del Ayuntamiento de León, comenzará a las 10.00 horas con una concentración previa a la salida, que será a las 11.00 horas en la Plaza de Regla. Se recorrerán las calles de la capital leonesa hasta el Palacio de los Deportes y al finalizar habrá una fiesta que se convertirá en un espacio de hermanamiento en el que habrá juegos, actividades, una clase de zumba y música en directo.

En la iniciativa competirán 'Suma pasos a tu salud, resta pasos al cáncer', equipo verde apadrinado por el exdeportista Manolo Martínez y 'Que no te vendan humo', equipo amarillo apadrinado por la esquiadora paralímpica María Martín Granizo. El enfrentamiento no será violento ni competitivo, sino solidario.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el próximo día 29 de mayo en El Corte Inglés y mediante la web RockTheSport o el mismo día de la prueba a partir de las 10.00 horas.

La presentación de 'Reta2 x tu salud' ha contado con la presencia de Manolo Martínez y María Martín Granizo; la concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López; el presidente de la AECC en León, Estanislao de Luis y la jefa de zona en Caja Rural, Paula Cuervo, entre otros.

Estanislao de Luis ha agradecido la colaboración de los patrocinadores de la iniciativa y ha subrayado que los dos equipos que competirán lo harán "enfrentados, pero juntos", ya que deporte y lucha contra el cáncer es "una sinergia extraordinaria" y ha señalado que las personas fumadoras que quieran participar pueden establecer el día 31 de mayo como fecha para dejar de fumar y así dejar un hábito con el que podrían prevenir 16 enfermedades de cáncer.

Por su parte, Paula Cuervo ha expresado que para la Fundación Caja Rural es "un orgullo" colaborar con la iniciativa en la que participarán muchas personas detrás de las cuales hay muchas historias de valentía, superación, esperanza y solidaridad. "Cada paso cuenta, cada gesto suma y actos como esto hacen a León un poquito más grande", ha recalcado.

Finalmente, Vera López ha expresado el apoyo del Ayuntamiento a la AECC por su labor y dedicación y ha compartido su objetivo de avanzar por mejorar la calidad de vida y la vida de las leonesas y los leoneses.