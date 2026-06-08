León acogerá el XXXIX Magistral de Ajedrez del 2 al 6 de julio, donde Le Quâng Liêm buscará revalidar el título

El Ayuntameinto de San Marcelo de la capital leonesa ha acogido la presentación del XXXIX Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá entre los próximos días 2 y 6 de julio el XXXIX Magistral de Ajedrez, torneo internacional en el que el jugador vietnamita Le Quâng Liêm, situado entre los 20 mejores del mundo, buscará revalidar su título como vencedor de la anterior edición.

Competirá contra una nómina de jugadores "de lujo" como la estrella emergente Volodar Murzin, actual campeón mundial de Rápidas; el jugador español Jaime Santos, en ascenso y clasificado para la Copa del Mundo o y el pequeño Faustino Oro, que repite presencia en León convertido ya en el segundo Gran Maestro (GM) más joven de la historia.

A las simultáneas que ofrecerá el GM Murzin en el hall de la facultad de Filosofía se sumará además una conferencia "histórica" en la Universidad de León (ULE) en la que Silvino García, el GM cubano que tomó el testigo de Capablanca y disputó partidas con el Che Guevara y Fidel Castro, desvelará en ese encuentro con los aficionados anécdotas de la época dorada del ajedrez en Cuba.

El torneo ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento de San Marcelo en un acto que ha contado con la presencia de del director del Magistral, Marcelino Sión; el alcalde de León, José Antonio Diez; el director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego; el concejal de Deportes, Vicente Canuria; el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la ULE, Diego Soto y el responsable de Alsa en Castilla y León y Asturias, Óscar Barredo, además del resto de patrocinadores y colaboradores.

Marcelino Sión ha señalado que la nómina de jugadores, en esta ocasión con una edad media de apenas 24 años, se ha elegido "pensando en los diferentes estilos de juego de los participantes y su capacidad de lucha, lo que nos garantiza partidas emocionantes", según ha informado a Europa Press en un comunicado la organización del XXXIX Magistral de Ajedrez Ciudad de León.

Por su parte, José Antonio Diez ha recalcado que es "un lujo" disfrutar en directo del mejor ajedrez del mundo y ha animado a la ciudadanía a seguir las partidas oficiales y participar en las actividades paralelas. "El deporte y la cultura han de ser ejes fundamentales del modelo de ciudad que queremos", apuntado.

LEÓN, "CAPITAL MUNDIAL DE AJEDREZ"

En nombre de los patrocinadores del Magistral ha intervenido el responsable de Alsa en Castilla y León y Asturias, Óscar Barredo, que ha señalado que León, además de ser cuna de reyes, es "capital mundial de ajedrez". Barredo ha manifestado que el ajedrez es una "escuela de vida" y que la grandeza del Magistral ha sido su capacidad de "irradiar ajedrez a través del ajedrez social y educativo".

Durante su intervención, Enrique Sánchez-Guijo ha puesto en valor el trabajo del director del Torneo, Marcelino Sión "alma mater" del proyecto y ha destacado el "altísimo nivel competitivo" del Magistral, así como el hecho de que los principales jugadores del Torneo siempre repiten experiencia.

"El Magistral ha conseguido en León algo muy difícil de lograr y que buscan otras disciplinas en otras ciudades: ser una enseña, una marca de la ciudad. Que cuando se habla de ajedrez en España se habla de León", ha subrayado.

Diego Soto ha expresado el esfuerzo, el rigor y el talento que atesoran los jugadores del Magistral, que se convierten en "fuente de inspiración" para los estudiantes.

PARTIDAS OFICIALES

La primera semifinal del Magistral se celebrará el día 3 de julio a las 16.30 horas; la segunda, el 4 de julio a las 16.30 horas y la final será el 5 de julio a las 16.30 horas.

Las actividades paralelas se convertirán además en escenarios para el disfrute de los aficionados. Están previstas citas con el Open, con el Torneo de Blitz, simultáneas, concursos y conferencias.

Así, tendrá lugar el XIII Concurso de Ajedrez y Finanzas; las piezas gigantes de Neusus/RMD inundarán de nuevo las calles de la capital leonesa que pone el foco la importancia del reciclaje y las simultáneas del GM Volodar Murzin tendrán lugar el jueves 2 de julio a las 17.30 horas en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras contra un grupo de aficionados.

Asimismo, el día 4 de julio a las 11.00 horas el Albéitar acogerá la conferencia 'La revolución ajedrecística en Cuba, la era post Capablanca' de la mano del primer Gran Maestro cubano después de Capablanca, Silvino García.

Por otra parte, 120 jugadores disputarán la undécima edición del 'Open Internacional Magistral de León' los días 4 y 5 de julio en el Auditorio Ciudad de León, mientras que el VI Torneo Open Magistral de León de Blitz se celebrará el día 5 de julio a las 16.00 horas en el también en el Auditorio.

LOS JUGADORES

En el XXXIX Magistral de Ajedrez competirá el GM vietnamita Lê Quang Liêm, que se encuentra entre los 20 mejores jugadores del mundo y ocupa el puesto 42 del mundo en rápidas con un ELO de 2650. Nacido el 13 de marzo de 1991 en Ho Chi Minh, es un gran maestro de ajedrez vietnamita, el mejor clasificado de su país en toda su historia. Recibió el título de Gran Maestro de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) en 2006, con 15 años; se proclamó campeón mundial sub14 en Belfort (Francia) en 2004; ganó el Campeonato Asiático de Ajedrez en 2019 y fue el Campeón Mundial de Ajedrez Blitz en 2013.

También estará presente Jaime Santos, trigésimo segundo del mundo en ajedrez rápido, con un ELO de 2667. Este leonés es, a sus 29 años, el número cinco del ranking español de ajedrez absoluto y sigue su progresión al alza tras clasificarse para la Copa del Mundo. En 2025 se proclamó campeón de España de rápidas y subcampeón en Blitz, mientras que en el Torneo de León cayó en el desempate con el posterior ganador del Magistral, Lê Quang Liêm.

Por su parte, el jugador ruso Volodar Murzin es actual campeón mundial de Rápidas; es quincuagésimo primero del mundo en ajedrez clásico, con un ELO 2664; cuarto del mundo sub 20 y cuadragésimo noveno del mundo en rápidas con un ELO de 2.642. Nació el 18 de julio de 2006 en Nizhny Tagil (Rusia) y tiene su residencia actual en Khimki, en el área de Moscú. En 2022 obtuvo su título de Gran Maestro (GM).

En cuanto al joven jugador argentino Faustino Oro, dejó una impresión extraordinaria en el Magistral de 2025, donde estuvo muy cerca de derrotar a Vishy Anand. Con 12 años es el participante más joven de la historia del Magistral de León y se ha convertido este año en el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.