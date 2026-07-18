León amplía en 60 las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y supera las 950 disponibles

LEÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León amplía en 60 las plazas de estacionamiento destinadas a personas con movilidad reducida, iniciativa consensuada con el Consejo Municipal para la Discapacidad, superando las 950 disponibles en todo el municipio.

De estos nuevos espacios de reserva de aparcamiento, 35 están propuestas por el propio Consejo y se localizan en el centro de la ciudad y entorno, 16 han sido propuestas por entidades adscritas al mismo y 9 por personas particulares.

Las nuevas zonas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en la zona centro se ubican en la avenida Padre Isla con Lope de Vega, plaza de la Inmaculada, avenidas Roma, Independencia y República Argentina (con Conde Guillén y Villa Benavente); calles Cantareros, Santa Ana, Arquitecto Lázaro, Caño Badillo, Marqués de Montealegre, San Pablo, San Pedro, Alfonso Justiciero, Perales, Martín Sarmiento con Marqueses de San Isidro, Luis Carmona y paseo de Papalaguinda.

Asimismo, las nuevas plazas propuestas por asociaciones adscritas al Consejo se localizan en la avenida República Argentina, calle Lope de Fenar, Caño Badillo, calle San Pablo, aparcamiento de San Pedro, paseo de la Condesa de Sagasta con Roa de la Vega, calle Marqueses de San Isidro, calle Cinco de Octubre (Auditorio), calle Fray Luis de León con Fernández Ladreda, plaza San Francisco y avenida Peregrinos.

En cuanto a las nueve propuestas por particulares, están en Padre Isla, calle Industria con avenida Doctor Fleming, calle Palomera, calle Canónigo Juan con Platero Rebollo y calles Calvo Sotelo, Pedro Ponce de León, Daoiz y Velarde y San Juan.

La reserva de plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida está determinad por una ordenanza municipal que tiene por objetivo regular la creación y reserva de plazas, así como la concesión de tarjetas de estacionamiento en el término municipal Las nuevas 60 plazas se suman al listado 916 ya aprobadas en el municipio de León, de las que 47 están en zona ORA de rotación (azul), 11 en zona ORA de residentes (verde) y 19 en zona ORA de larga estancia (naranja).

Las 839 restantes se reparten por distintos puntos de la ciudad siendo las calles de San Mamés-La Palomera las que registran el mayor número de reserva de estacionamiento por movilidad reducida, con 102, seguido de la Lastra con 84; la zona de la Universidad con 73, el Área 17 con 65 y el área Carbajal-Eras de Renueva con 64.

El resto se distribuye en El Ejido, 40; Polígono X-Santa Ana-Chantría, 31; La Sal-Los Juncales, 51; Crucero-Polígono 58, 42; La Granja-Cuna del Parlamentarismo, 46; Inmaculada-Cantamilanos, 26; San Esteban-Entrevías, 34; Estaciones-Campo de Fútbol Reino de León, 31; La Torre, 35; Armunia, 9, Oteruelo, 27; Puente Castro, 54; Trobajo del Cerecedo, 2; y Hospital de León y centros de salud, 23.