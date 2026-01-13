León avanza en los trámites para presentar la candidatura como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

El alcalde de León, José Antonio Diez (segundo por la izquierda), en la presentación del XXIII Ciclo de Músicas Históricas de León. - EUROPA PRESS

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este martes que se están dando los pasos necesarios encaminados a formalizar la candidatura para que la ciudad albergue la Agencia Estatal de Salud Pública.

El regidor ha recordado que en el año 2022 el Ayuntamiento aprobó una moción propuesta por él mismo que fue respaldada por todos los grupos políticos con representación municipal para solicitar al Gobierno central, dentro de la política de descentralización de sedes, que la Agencia Estatal de Salud Pública pudiera ubicarse en la ciudad.

"Evidentemente vamos a presentar la solicitud", ha confirmado y ha apuntado que el hecho de abordar los trámites pertinentes "ha sido algo complejo" por la escasez de tiempo, ya que las bases se publicaron el pasado día 17 de diciembre y el plazo de presentación de las candidaturas concluirá el próximo día 17 de enero.

No obstante, ha explicado que se están dando los pasos oportunos para presentar la solicitud y recientemente ha tenido lugar una reunión con el Colegio de Veterinarios, que es otra de las entidades interesadas en lograr este objetivo y que también promueve la candidatura.

Igualmente, el Consistorio se ha dirigido a la Junta de Castilla y León para que pueda trasladar también su apoyo a la candidatura leonesa, a través de un acuerdo en Consejo de Gobierno. Además, se recaban otros apoyos de la Universidad de León (ULE), empresas, instituciones empresariales y se abordan las memorias técnicas. Todas estas cuestiones harán, ha asegurado, que el día 17 de enero, "como máximo", León haya presentado su candidatura.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, donde ha participado en la presentación del XXIII Ciclo de Músicas Históricas de León.