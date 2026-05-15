León Business Talent 2026, la "semilla" de 20 ideas de negocio de más de 100 alumnos de la ULE

Inauguración del León Business Talent 2026 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE. - EUROPA PRESS

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) ha reunido este viernes a más de un centenar de alumnos en torno a 20 ideas de negocio en el León Business Talent 2026, un espacio que se erige como "la semilla" de esas iniciativas al propiciar un encuentro con socios, colaboradores e inversores con quienes impulsar y hacer crecer estas propuestas.

Se trata de la vigésima cuarta edición del evento, en el que participan estudiantes de los grados en Administración y Dirección de Empresas y Marketing y del Máster en Ingeniería Industrial y que en anteriores ediciones ha sido el germen de negocios como consultoras demoscópicas, proyectos creativos, diseño de prendas y de marcas o packaging de empresas.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha destacado en la inauguración del que el hecho de que la iniciativa siga viva tras 14 años es "un éxito en sí mismo". En este sentido, ha incidido en que la propuesta se consolida como un punto de encuentro "de referencia" entre el ámbito universitario y el tejido empresarial de la provincia y que refleja la apuesta de la Universidad de León por fomentar el emprendimiento y conectar talento, conocimiento y oportunidades.

Por su parte, el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, José Ángel Miguel Dávila, ha explicado que el León Business Talen es "un maravilloso escaparate" para que los propios estudiantes adquirieran habilidades y competencias de cara a su salida al mercado laboral.

Durante la jornada los participantes han tenido la oportunidad de "vender" sus ideas de negocio, defender su viabilidad y contrastarlas con la visión del mundo empresarial, en un ejercicio que simula escenarios reales de emprendimiento y toma de decisiones.

Los más de 100 alumnos participantes han presentado a una amplia representación del tejido empresarial ideas de negocio que abarcan ámbitos como la impresión 3D, la movilidad sostenible, la moda, la gastronomía o la transparencia publicitaria.

En la presente edición han ganado el concurso de ideas las aplicaciones 'Roomy' y 'Glamzy', sobre la búsqueda de compañeros de piso y la creación de looks con Inteligencia Artificial (IA).