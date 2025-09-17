León celebra este domingo el Día de la Exaltación de la Indumentaria Tradicional del Reino

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (segunda por la izquierda) y el propietario de la colección privada del Museo de las Tierras de León, Javier Emperador (centro), promueven el Día de la Exaltación de la Indumentaria Tradicional. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura Tradicional (Museo de las Tierras de León), en colaboración con el Ayuntamiento, celebrará el próximo domingo día 21 el Día de la Exaltación de la Indumentaria Tradicional del Reino.

El objetivo de esta jornada es reivindicar las raíces leonesas y, para ello, se han programado diferentes actividades entre las que se encuentra un desfile con trajes tradicionales de Maragatería, Alto Órbigo, Tierras de León, Montaña Occidental y Valles de Benavente y Zamora.

El desfile se iniciará a las 11.00 horas en la plaza de San Marcelo y recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, a partir de las 12.30 horas en la plaza Mayor se llevarán a cabo danzas y bailes tradicionales, así como el canto al ramo. Para cerrar la jornada habrá un baile popular y un taller de baile tradicional a partir de las 16.30 horas en el Pabellón Deportivo La Torre, una actividad abierta para todos los públicos.

La planta baja del Consistorio de San Marcelo alberga un "tesoro" compuesto por trajes, joyas y complementos de épocas pasadas, piezas que atestiguan formas de vida anteriores y que demuestran la riqueza cultural y etnográfica de buena parte de la provincia leonesa.

En estas instalaciones se exhibe una gran cantidad y variedad de indumentaria que se conserva en un buen estado, procedente de diversas comarcas y que pertenece a la colección privada de Javier Emperador. Además, se puede conocer en mayor profundidad el mundo de las tradiciones al incluir utensilios relacionados con la artesanía o el trabajo en el campo y, por otra parte, la base documental e histórica se muestra en exposiciones de fotografía, pintura o grabado.