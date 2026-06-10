León cita a cerca de 400 escolares en la final de Pequeños Gigantes de ajedrez este sábadode junio

Presentación de la final del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La explanada de los Pendones Leoneses de la ciudad de León reunirá este sábado a cerca de 400 escolares de la provincia leonesa en la final del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes, un evento deportivo en el que competirán 64 equipos integrados por niños y niñas de entre seis y doce años de 56 centros escolares en 32 tableros gigantes y que congregará a cerca de 3.000 personas.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha presentado este miércoles el torneo escolar junto a Nicolás González, director y coordinador del torneo, y Juan Luis Díez, gerente de Eulsa, entidad patrocinadora.

El torneo de ajedrez Pequeños Gigantes es un evento organizado por la Fundación RMD nacido en el año 2021 que reúne a jóvenes de España y Europa y que pone el foco en el ajedrez como herramienta educativa y de integración social para promover valores como el respeto, la igualdad de género y la conciencia medioambiental.

Pequeños Gigantes cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y se desarrolla a modo de liguilla en la calle sobre los tableros de ajedrez gigantes fabricados con caucho reciclado de neumáticos fuera de uso.

Vicente Canuria ha destacado el apoyo del Ayuntamiento de León a este proyecto que este año alcanza su sexta edición, la quinta en la capital leonesa, para acercar el deporte a la población infantil a través de una propuesta lúdica, educativa e inclusiva, a la vez que entronca con el fomento del reciclaje y la economía circular para conseguir avanzar en sostenibilidad. "Es un gran evento, es una gran apuesta del Ayuntamiento de León", ha recalcado.

Por su parte, el gerente de Eulsa ha puesto el foco en el ambiente de estrategia, emoción y compañerismo de este torneo de ajedrez, que permite construir una red de talento que derivará en "un futuro mejor", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Nicolás González ha resaltado el crecimiento de Pequeños Gigantes, por el que desde 2021 han pasado más de 6.000 escolares. El director del torneo también ha anunciado que la final internacional se celebrará en la ciudad de León el 21 de noviembre, en la que participarán equipos de todas las ciudades en las que se celebra el torneo Pequeños Gigantes.