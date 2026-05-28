León contará en 2028 con un centro formativo de construcción, "vital" en un momento "crítico" para el sector

El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier Vega Corrales (centro izquierda) y el alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), tras firmar un acuerdo para la cesión de una parcela donde se creará un centro de formación. - EUROPA PRESS

Supondrá una inversión de tres millones de euros y acogerá a unos 1.800 alumnos al año LEÓN 28 May. (EUROPA PRESS) -

León contará antes de que concluya 2028 con un centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) especializado en el sector, una infraestructura en la que podrán formarse 1.800 alumnos al año y que resulta "vital" ante el momento "crítico" que vive el sector en la provincia a causa de la falta de mano de obra especializada.

El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier Vega Corrales, ha explicado que el momento actual es "crítico" para la construcción en la provincia leonesa, ya que la falta de mano de obra cualificada "lastra" a un sector "estratégico" que es "tractor" de la economía. "No podemos dejar de apostar por el objetivo que nos define, proveer al sector de trabajadores formados y seguros", ha recalcado.

A ello hay que sumar, según ha apuntado Javier Vega, el efecto "imán" que ha tenido Madrid en este aspecto, con numerosos trabajadores que se van a la capital. "Por eso, aunque hay mucho movimiento de obra pública, de obra privada, residencial, no hay personas suficientes para poder hacer el trabajo que hay", ha apostillado.

Además, ha incidido en que actualmente el problema de la vivienda es "muy serio", motivo por el cual urge poder formar a profesionales cualificados "para poder tirar del sector".

Javier Vega se ha pronunciado de este modo tras firmar con el alcalde de León, José Antonio Diez, un acuerdo para posibilitar la cesión demanial por 75 años de una parcela en el Área 17 de más de 10.000 metros cuadrados en los que la Fundación levantará un centro de formación profesional, el tercero de la Comunidad que se sumará a los de Burgos y Valladolid.

Diez ha explicado que el objetivo de esta cesión es fomentar la formación profesional, la prevención de riesgos laborales y el empleo en el sector de la construcción, uno de los más importantes del municipio y de la provincia.

GENERADOR DE EMPLEO

El regidor de la capital leonesa ha incidido en que el sector de la construcción es el quinto generador de empleo del territorio y emplea a más de 6.800 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de arquitectura, lo que supone el 7,2 por ciento del total de empleo en el conjunto del área metropolitana.

El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, ha reiterado el agradecimiento al Ayuntamiento de León y a su alcalde "por la disposición y colaboración con el sector" y con la Fundación Laboral desde el momento en que se le presentó la posibilidad de crear el Centro de Formación.

"Queremos sea una realidad antes del fin del 2028 y con él se quiere dar respuesta, lo antes posible, a las necesidades de mano de obra cualificada que apremian al sector", ha subrayado y ha explicado que el centro formativo contará con una inversión próxima a los tres millones de euros que se sufragarán con una ayuda económica de la Junta de Castilla y León.

SUELO PÚBLICO

Diez ha destacado la importancia de este acuerdo, que supone "un paso más" por parte del Ayuntamiento de León para poner suelo público a disposición de las administraciones y entidades con el fin de generar beneficios para toda la ciudadanía.

Al respecto, ha recordado cesiones recientes como la de tres parcelas con más de 7.000 metros cuadrados para viviendas para jóvenes en La Palomera, San Pedro y El Ejido; la aportación del solar donde se levantan ya el centro deportivo de Eras de Renueva o el Conservatorio Municipal; el espacio para levantar la Gerencia de Servicios Sociales o el ya inaugurado centro de salud de El Ejido, que proceden todos ellos de aportaciones municipales.

Asimismo, el alcalde ha recordado la cesión de otra finca destinada para el parque de energías renovables de la Red de Calor de León, finca conocida como Soto de Santa Olaya, situada en la parcela 830 del Polígono 9.

Junto a los firmantes del acuerdo, en el acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León y secretaria general de CCOO del Hábitat Castilla y León, Lourdes Herreros García; la vicepresidenta de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León y secretaria general de UGT FICA CyL, María Alejandra Vega Hernández; el director general de la Fundación Laboral de la Construcción, Julio Gil Iglesias, y la secretaria general del Ayuntamiento de León, Carmen Jaén.