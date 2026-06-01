León se convierte en el mayor concesionario de España desde este jueves con 400 coches en el X Salón del Vehículo Nuevo

Presentación del X Salón del Vehículo Nuevo Acole-Cel. - EUROPA PRESS

LEÓN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de León se convertirá entre los días 4 y 7 de junio en el mayor concesionario de España en el X Salón del Vehículo Nuevo Acole-Cel, en el la que se exhibirán 400 automóviles.

La cita, impulsada por la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (Acole), reunirá a 18 distribuidores leoneses y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León y del Círculo Empresarial Leonés (CEL), entidad esta última en la que se encuentra integrada.

Durante cuatro días el Salón del Vehículo Acole-CEL mostrará las últimas novedades del sector, además de permitir a los asistentes comparar modelos de 45 marcas y adquirir uno de ellos.

El horario de apertura será de 11.00 a 21.00 horas y la inauguración contará con la presencia de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), Marta Blázquez, lo que supone un "espaldarazo" para que el evento se consolide como un "referente" en el ámbito nacional.

Así lo ha expresado el presidente de Acole, Roberto Rodríguez, que ha señalado que el mercado cada vez tiende más a la hibridación y la venta se sitúa en el caso de vehículos totalmente eléctricos en un 14 por ciento en el conjunto nacional, una cifra que se reduce hasta el 12 por ciento en el caso de la provincia leonesa.

EL SECTOR EMPIEZA A "DESPEGAR"

Roberto Rodríguez ha señalado que el sector empieza a "despegar" tras unos años complicados después de la pandemia del Covid. Además, ha recordado que León es la tercera provincia con el parque automovilístico más antiguo de España.

En este contexto, ha solicitado que cuando se constituya el nuevo Gobierno autonómico se convoquen las ayudas que el sector espera desde hace tiempo con el fin de rejuvenecer el parque y que el comprador pueda tener un coche más seguro y eficiente.

Roberto Rodríguez ha estado acompañado en la presentación del X Salón del Vehículo Nuevo por el alcalde de León, José Antonio Diez y el presidente del CEL, Julio César Álvarez, a quienes ha agradecido su apoyo para la realización del evento. Los tres han invitado a todos los leoneses ha visitar esta feria a la que han augurado un nuevo éxito en la presente edición.