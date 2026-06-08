León custodia el primer fondo documental de un presidente español (Arias Navarro) que pasa a un archivo público

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego (centro derecha); la directora del Archivo Histórico Provincial de León, Eva Merino (d) y el decano de la ULE e historiador Javier Rodríguez (i) en la presentación del fondo documental 'Arias Navarro. - EUROPA PRESS

LEÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial (AHP) de León ha puesto a disposición de los ciudadanos el fondo documental 'Arias Navarro', que cuenta con más de 1.000 unidades documentales y 5.000 fotografías profesionales y personales de Carlos Arias Navarro, quien fue presidente del Gobierno entre 1974 y 1976, de manera que por primera vez en España una entidad pública custodia este tipo de material.

Para los representantes del Archivo Histórico Provincial la donación de este fondo es "un hito" y hace pública documentación inédita para el estudio de la historia reciente española, con documentos que abarcan desde la Guerra Civil hasta la Transición.

El fondo ha sido presentado este lunes por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego; la directora del Archivo Histórico Provincial de León, Eva Merino; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE), Javier Rodríguez (que como historiador trasladó al AHP la situación de consulta del fondo documental) y Lorenzo Alonso, el administrador de la empresa Ibecom, SL, propietaria de las instalaciones donde se conservaba el fondo documental.

Eva Merino ha destacado el carácter excepcional de este fondo documental, ya que, a diferencia de otros países, en España no existe la obligación de depositar los archivos presidenciales en instituciones públicas, lo que hace que conjuntos documentales como este sean "especialmente valiosos".

Por su parte, Eduardo Diego ha celebrado la incorporación de este fondo al Archivo Histórico Provincial, y ha expresado el compromiso de la Junta con la conservación y difusión de nuestro patrimonio documental. "Los archivos no son únicamente lugares donde se custodian documentos; son espacios de memoria, conocimiento e investigación al servicio de toda la sociedad", ha apostillado.

TESTIMONIO DEL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN

Carlos Arias Navarro (Madrid, 11 de diciembre de 1908-Madrid, 27 de noviembre de 1989), fue gobernador civil de León, Tenerife y Navarra, así como director general de Seguridad (1957-1965); alcalde de Madrid (1965-1973); ministro de la Gobernación (1973); último presidente del Gobierno bajo el régimen franquista y primero de la monarquía de Juan Carlos I (1973-1976). El fondo documental cuenta con documentación y fotografías que van desde agendas, pasaportes y documentación médica hasta expedientes, correspondencia y documentación oficial y profesional de los diferentes cargos que desempeñó.

Entre los documentos más relevantes que integran el fondo destacan los borradores, notas y documentos preparatorios del anuncio realizado el 20 de noviembre de 1975: "Españoles... Franco ha muerto", conservados de manera exclusiva en este archivo. Asimismo, reúne correspondencia con destacados dirigentes internacionales como Gerald Ford o Henry Kissinger, así como documentación relativa a acontecimientos de especial trascendencia histórica como el atentado contra Carrero Blanco, la gestión tras el fallecimiento de Franco, la ejecución de Puig Antich o la legalización de partidos políticos y sindicatos.

Según ha explicado Eva Merino, la historia del fondo documental es una historia "de supervivencia". Tras el fallecimiento de Carlos Arias Navarro y de su esposa, María Luz del Valle Menéndez, sin descendencia, su archivo personal y profesional fue trasladado a la sede de la Hullera Vasco-Leonesa en Madrid. Posteriormente, la Fundación Hullera Vasco-Leonesa adquirió y custodió el fondo en La Robla (León) y tras la adquisición de las instalaciones del CFP Virgen del Buen Suceso por la sociedad Ibecom y las gestiones realizadas por su administrador Lorenzo Alonso Nista, ha podido llevarse a cabo su donación gratuita al Archivo Histórico Provincial de León, aceptada por la Junta en febrero de 2026.

LA "TRASTIENDA" DE LA VIDA POLÍTICA

En este momento el Archivo trabaja en la digitalización del fondo documental que será de gran valor, ya que refleja cuestiones que se llevaban a cabo en la "trastienda" de la vida política española, por lo que se podrá ahondar en asuntos como la gestación de acuerdos y relaciones internacionales del momento. Hay otro tipo de documentación como la médica que no estará disponible para consulta.

También hay mucha documentación relativa a la mujer de Carlos Arias Navarro, María de la Luz del Valle Menéndez, que fue una gran empresaria hija de Emilio del Valle, propietario de la minera Hullera Vasco-Leonesa.

DOCUMENTOS INÉDITOS: DE UNA FUTURÓLOGA A GUTIÉRREZ MELLADO

Entre la documentación del fondo se encuentra numeroso material inédito y quedan reflejados momentos como los viajes de Arias Navarro y Francisco Franco a León a través de fotografías; las consultas que Arias Navarro efectuaba a una futuróloga o la correspondencia que mantenía con Manuel Gutiérrez Mellado, que ocupó el cargo de vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa y ministro de Defensa durante la Transición.

Según ha explicado Javier Rodríguez, el fondo de Arias Navarro recorre 40 años de la vida de la historia española del siglo XX. "Este archivo es la intrahistoria. Es el día a día de un personaje político", ha recalcado y ha apuntado que permitirá estudiar cómo la dictadura intentó también mitigar la segunda fase de la oposición política al régimen franquista; los movimientos universitarios y obreros; las relaciones con líderes internacionales tras la muerte de Franco; la Marcha Verde de 1975 o comunicaciones de Gutiérrez Mellado y Arias Navarro que nunca han salido a la luz.

"Es realmente interesante; a mí me ha fascinado porque yo creo que la intrahistoria, lo que no sale a veces en los papeles, lo vamos a conocer ahora. Yo creo que tiene una riqueza tremenda", ha concluido.