León despedirá el año con una San Silvestre en la que participarán más de 7.000 personas, una cifra récord

Cartel de la San Silvestre 2025 que reunirá el día 28 de diciembre en la capital leonesa a más de 7.000 participantes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

León se prepara para vivir el próximo 28 de diciembre una nueva edición de la San Silvestre, que confirma su crecimiento y consolidación como una de las grandes citas del calendario con más de 7.000 personas inscritas, una cifra récord.

La prueba central, la de los siete kilómetros, ha agotado los dorsales y ha pasado de los 1.300 inscritos en la San Silvestre de 2023 a los 2.300 en 2025. Así, la ciudad afronta una edición marcada por la alta participación, el ambiente festivo y un cartel deportivo "de primer nivel" nacional e internacional.

Al igual que en ediciones anteriores, la San Silvestre de León se desarrollará mediante tres pruebas: la Peque SS25, la de 2,5 kilómetros y la de 7 kilómetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, habrá una programación de actividades paralelas y un cierre festivo que convertirá la jornada en una "auténtica celebración" del deporte y la convivencia. Esta cita deportiva está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el club Sprint Atletismo León.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo día 23 de diciembre de manera presencial en la planta de Deportes de El Corte Inglés, en horario comercial o de forma online en la web oficial www.sansilvestreleon.com.

La carrera infantil, la Peque San Silvestre, tiene un coste de dos euros y está limitada a 200 participantes nacidos entre 2010 y 2015. La carrera de 2,5 kilómetros es gratuita con un límite de 6.000 plazas.

CARTEL "DE LUJO"

La edición 2025 contará con una participación "de lujo", ya que reunirá a algunos de "los mejores atletas españoles del momento", todos ellos con presencia en grandes campeonatos internacionales recientes. Entre los nombres más destacados figura la leonesa Marta García, ganadora de la San Silvestre de León 2024, que regresa para defender su título tras un año "excepcional" en el que fue séptima en la final de 5.000 metros del Mundial de Tokio, además de firmar nuevas marcas "históricas" a nivel nacional.

Junto a ella estará Idaira Prieto, subcampeona el pasado año en León, campeona de España de 10.000 metros e internacional este año en el Europeo indoor y en el Mundial, que llega en "un gran estado de forma" tras participar en el Europeo de Cross, donde fue la mejor española ocupando el décimo séptimo puesto.

Otra de las grandes protagonistas será Esther Guerrero, campeona de España de 1.500 metros, récord nacional de la milla y atleta olímpica en tres ediciones, que añade aún más nivel a una prueba femenina de máximo prestigio.

En categoría masculina, destacan nombres como Mariano García, campeón del mundo y de Europa de 800 metros en pista cubierta y habitual en finales internacionales y el leonés Jorge Blanco, que este año logró la medalla de plata por equipos en el Campeonato de Europa de Ruta 2025 en Bruselas, aportando el componente local a una salida "de auténtico lujo".

FIESTA SAN SILVESTRE

Como antesala al "gran día", la San Silvestre volverá a tener su tradicional fiesta previa, que se celebrará el viernes día 26 de diciembre en el pub Barrys León desde las 18.00 horas. Será un encuentro abierto para todos los participantes en la San Silvestre y allegados con entrada libre, música y sorteos.

La San Silvestre finalizará con una gran fiesta en el Palacio de los Deportes. La línea de meta estará situada en el exterior este recinto deportivo y en el interior se celebrará dicho acto, con música en directo y la entrega de trofeos a los ganadores.

El grupo La Poptelera volverá a ser el encargado de animar el cierre de la jornada a las 17.45 horas. Además, con la colaboración de El Corte Inglés se realizarán sorteos de premios entre los participantes, incluyendo bicicletas, bonos deportivos y otros regalos.

SOLIDARIA CON ALZHEIMER LEÓN

La edición 2025 de la San Silvestre mantiene su compromiso social y colabora con Alzheimer León, entidad que trabaja desde hace más de 30 años en la atención a personas con Alzheimer y otras demencias y a sus familias. Durante la inscripción, los participantes pueden realizar donativos voluntarios para apoyar esta labor.

Cobertura Por otra parte, la San Silvestre podrá seguirse en directo a través de La 8 León y, como gran novedad, también será emitida a todo el mundo por Teledeporte (en RTVE Play en directo y en Teledeporte en diferido), con los comentarios del exatleta internacional Juan Carlos Higuero.