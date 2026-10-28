'León enClave' programa dos conciertos de música clásica y de cámara en vivo este sábado en la plaza de San Marcelo

Cartel de la propuesta 'León enClave', que incluye la realización de dos conciertos este sábado. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha impulsado una nueva cita cultural en la ciudad para acercar la música clásica y de cámara en vivo a los leoneses bajo el título 'León enClave', que se llevará a cabo con dos conciertos este sábado en la plaza de San Marcelo.

Se trata de una iniciativa a la que se sumarán otros conciertos en primavera y que cuenta con la colaboración de la Joven Orquesta Leonesa (JOL) y la Fundación Eutherpe para el disfrute de la ciudadanía y la dinamización del espacio público urbano.

La primera de las convocatorias de 'León enClave' tendrá lugar este sábado con dos conciertos a las 13.00 y a las 18.00 horas en la plaza de San Marcelo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntaniento de León.

Entre los objetivos de este ciclo de conciertos se encuentra dar oportunidades, formación y visibilidad a jóvenes promesas de la música. Para ello, el reconocido pianista Andrey Yaroshinsky, con vocación pedagógica en instituciones como el Centro Superior Katarina Gurska y la Fundación Eutherpe, selecciona a los intérpretes y trabaja el repertorio que interpretarán junto a él ante el público.

Así, el ensemble de estos dos primeros conciertos estará compuesto por Andrey Yaroshinsky (piano), artista oficial Steinway, profesor de piano en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid y patrono y maestro en la Fundación Eutherpe de León; Violeta Ordóñez Arce con el violonchelo y Samuel Ustariz Pérez al violín, ambos miembros de la JOL.

Interpretarán obras maestras del repertorio instrumental y de cámara de Camille Saint-Saëns ('El Cisne' de 'El Carnaval de los animales', con violonchelo y piano), Manuel de Falla / Fritz Kreisler ('Danza Española' de 'La vida breve', con violín y piano), Enrique Granados ('Duetto' del 'Trío con piano Op. 50'), Frédéric Chopin ('Andante Spianato' y 'Gran Polonesa Brillante Op. 22' con piano solo y 'Gran Polonesa Brillante Op. 53', también con piano solo) y Astor Piazzolla ('Invierno Porteño', trío con piano).