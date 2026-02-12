León estará en aviso naranja y otras cuatro provincias amarillo este viernes por nevadas, lluvia y viento

Avisos de la Agencia Estatal de Meteorología vigentes en Castilla y León para el 13 de febrero de 2026. - AEMET

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La entrada de la borrasca 'Nils' pondrá en aviso naranja a León y en amarillo a las provincias de Ávila, Palencia, Segovia y Zamora este viernes por nevadas, lluvia y viento, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología recogida por Europa Press.

En concreto, León será la única provincia en aviso naranja (peligro importante) a partir de las 06.00 horas por acumulación de nieve que puede llegar a los 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros en la Cordillera Cantábrica, una situación que permanecerá al menos hasta las 12.00 horas del sábado. También en esta zona de la Cordillera leonesa habrá aviso amarillo (peligro bajo) por vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Por su parte, Ávila tendrá avisos amarillos por lluvia, nieve y viento. En concreto, en el sur de la provincia se pueden registrar precipitaciones que pueden alcanzar los 40 milímetros en 12 horas hasta las 18.00 horas, mientras que en el Sistema Central habrá avisos por vientos de hasta 80 kilómetros por hora (a partir de las 12.00 horas) y nevadas de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.100 metros que continuarán al día siguiente.

Este aviso por vientos estará también en vigor en el Sistema Central en la provincia de Segovia y en la zona de Sanabria, en Zamora, donde también se avisa por nevadas de hasta cinco centímetros de nieve por encima de 1.100 metros, igual que en la Cordillera Cantábrica de Palencia. En estos dos últimos casos continuarán además al día siguiente.