León inicia los trámites para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna

Reunión de la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha iniciado esta mañana los trámites para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna con la aprobación en Junta de Gobierno Local de esta distinción.

Se trata de la máxima condecoración que puede otorgar el Consistorio y está destinada a reconocer la labor de quienes, de una forma especial, hayan beneficiado al municipio o a sus habitantes, detalla a través de un comunicado.

De esta manera el Ayuntamiento quiere destcar la labor docente, formativa, inclusiva, asistencial y social que desarrolla esta congregación en sus centros formativos, comunidades sociales y en la Fundación Eutherpe, desde su asentamiento en la ciudad en el año 1877 hasta el momento actual.

La propuesta de la Alcaldía, a petición de la Asociación de Exalumnos y Alumnas Carmelitas Vedruna, recoge que la congregación destaca por la promoción de los valores humanos, éticos y de servicio a la sociedad, la formación docente de decenas de generaciones de estudiantes leoneses, el fomento de la igualdad de oportunidades, la promoción de actividades culturales, deportivas y sociales y la colaboración constante con las instituciones y entidades de la ciudad, añade el Consistorio.

La presencia de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna en la ciudad de León se remonta al siglo XIX. El Colegio Nuestra Señora del Carmen inició su actividad en el año 1877, cuando en una ciudad de apenas 10.000 habitantes solo había dos centros públicos.

Tras este primer centro, la congregación amplió su actividad en León con la fundación, en 1926, hace cien años, del Colegio Sagrado Corazón.

Además de estos centros educativos, la congregación ha desarrollado una labor social destacable con la presencia de las hermanas en los barrios, atendiendo a personas en situación de necesidad y poniendo en marcha una casa de acogida para niños vulnerables.

Una de las ramas más reconocidas de la actividad formativa Vedruna es la Fundación Eutherpe, dedicada a la formación musical y la promoción de este arte en todo el mundo mediante la organización de cursos y conciertos, varios de ellos en colaboración con el Ayuntamiento de León que financia parte de la Fundación, así como la Joven Orquesta Leonesa creada en 2014.

Asimismo, destaca su labor inclusiva para alumnado con necesidades especiales, minorías étnicas o refugiados.

Actualmente la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna rige los centros Nuestra Señora del Carmen en la calle Los Cubos y en la calle San Agustín, el centro Sagrado Corazón donde cursan Educación Infantil y Primaria 375 estudiantes, e imparten docencia 27 profesores.