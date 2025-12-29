León otorgará la Medalla de Oro a la Cámara de Comercio por su labor durante más de un siglo por el interés general

Imagen del pleno del Ayuntamiento de León celebrado este lunes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este lunes ha aprobado por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la ciudad a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios por su contribución a crear oportunidades, sostener el tejido empresarial, acompañar a generaciones de emprendedores y fortalecer la cooperación entre lo público y lo privado en beneficio del interés general desde hace más de un siglo.

La concesión de esta distinción reconoce que la entidad constituye una de las instituciones más relevantes de la vida económica, social e incluso cultural de la provincia leonesa y su historia "se entrelaza con la del propio desarrollo moderno de León".

La Cámara de Comercio de León nació en 1907, impulsada por un grupo de comerciantes, industriales y profesionales conscientes de la necesidad de dotar a la ciudad de un órgano representativo que defendiera sus intereses económicos y que sirviera de interlocutor ante las administraciones públicas. "Aquellos fundadores fueron, sin saberlo, los pioneros de una larga cadena de compromiso con el bien común", se manifiesta en la propuesta de la concesión.

A pesar de los cambios que ha sufrido la ciudad desde la creación de la entidad, su vocación de servicio de ordenar el diálogo entre los poderes públicos y el tejido productivo actualmente sigue vigente, al constituirse como un espacio de "encuentro, orientación y confianza".

Según se valora en la propuesta, tras su creación la institución ejerció un papel "mediador, técnico y social": participó en la planificación de infraestructuras, asesoró a las administraciones locales y defendió los intereses de los productores, empresarios y ciudadanos. Así, a lo largo de las décadas la Cámara ha sido un "testigo privilegiado" y, al mismo tiempo, protagonista de la historia económica leonesa.

El Ayuntamiento de León reconocerá con la concesión de la Medalla de Oro a la Cámara de Comercio que "no ha dejado nunca de actuar como aliada institucional" del Consistorio y como espacio de encuentro cívico y empresarial.

Más de cien años después de su fundación, la entidad continúa siendo ese espacio de encuentro en el que se unen el pasado y el futuro, la tradición y la innovación, la empresa y la ciudad. "Y así seguirá siendo, porque su razón de ser no ha cambiado: servir a León, defender sus intereses y acompañar a sus ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda de un porvenir próspero y compartido", según se expresa en la propuesta.