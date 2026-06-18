León, Palencia, Zamora, Valladolid y Salamanca en aviso por tormentas y el norte de Burgos por altas temperaturas

Avisos meteorológicos este jueves en la comunidad de Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de León, Palencia, Zamora, Valladolid y Salamanca estarán este jueves, 18 de junio, en aviso amarillo por tormentas mientras que el norte de Burgos y el Condado de Treviño (Burgos) por altas temperaturas, que pueden alcanzar los 36 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Los avisos amarillos (peligro bajo) por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento sin descartar granizo, estarán vigentes entre las 13.00 y las 22.00 horas en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Salamanca al completo, y en zonas de meseta de Zamora.

Además, en las zonas de cordillera cantábrica en León y Palencia se avisa por precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, entre las 13.00 y las 21.00 horas estarán en aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados el Condado de Treviño (Burgos) y el norte de la provincia.