León reconoce la "entrega absoluta" de la UME en los incendios del verano, de las mayores catástrofes de la provincia

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el general de brigada Fernando Martín Pascual, segundo jefe de la UME y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante el acto de homenaje a la UME en Castrocalbón. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha rendido homenaje este jueves en Castrocalbón a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su actuación y "entrega absoluta" durante los incendios registrados el pasado mes de agosto en la provincia, una de las mayores catástrofes medioambientales vividas en el territorio leonés.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha encabezado el homenaje y ha agradecido públicamente la labor desarrollada por la UME, en un acto que ha servido también para conmemorar el vigésimo aniversario de la creación de este cuerpo especializado del Ejército de España.

En este sentido, Courel ha destacado que desde el primer momento los efectivos de la UME estuvieron "en primera línea", actuando con "profesionalidad, valentía y una entrega absoluta", trabajando día y noche "en condiciones extremas" para proteger vidas humanas, pueblos enteros y el patrimonio natural.

Durante su intervención, el presidente ha recordado la magnitud de los incendios, que arrasaron más de 100.000 hectáreas, afectaron a 50 municipios y obligaron a evacuar a cerca de 10.000 personas. "Detrás de cada cifra hay vidas alteradas, recuerdos perdidos y una sensación de fragilidad que aún hoy nos acompaña", ha señalado y ha subrayado que, frente a la devastación, también salió a la luz "lo mejor" de la sociedad: la solidaridad, el compromiso y el servicio público "en su expresión más noble".

"GRACIAS"

Courel, en nombre de toda la provincia, ha expresado un agradecimiento claro y directo a la UME: "Hoy, desde la Diputación de León y desde toda la provincia, queremos decirles con claridad y emoción: gracias", ha recalcado.

Además, ha hecho extensivo este reconocimiento a todos los colectivos que participaron en las labores de extinción y apoyo como brigadistas, BRIF, bomberos del Sepeis, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios y ayuntamientos afectados.

El presidente ha tenido un recuerdo especial para las víctimas mortales de los incendios, los voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio y el brigadista Nacho Rumbao, asegurando que su compromiso y su sacrificio "forman ya parte de la memoria colectiva de esta provincia". "No los olvidaremos", ha apostillado.

Courel se ha dirigido de manera especial al padre de Abel Ramos, Joaquín Ramos y a Antonio Martínez, herido en las labores de extinción, que han estado presentes en el acto, celebrado en el pabellón deportivo de Castrocalbón.

Dicho acto ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el segundo jefe de la UME, el general de brigada Fernando Martín Pascual; el teniente coronel jefe del BIEM V de la UME, Pablo Samaniego López; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Cenador Pérez, así como representantes institucionales, militares y municipales.

DISTINCIÓN 'GUERRERO PROTECTOR'

Durante el homenaje se ha hecho entrega de una placa conmemorativa al teniente coronel jefe del BIEM V y de la distinción 'Guerrero Protector' al segundo jefe de la UME, un reconocimiento que la Diputación reserva para personas e instituciones que encarnan de forma ejemplar la misión de proteger a la sociedad.

Para finalizar, el presidente ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la recuperación de las zonas afectadas y con la prevención de futuros incendios. "Este acto no es solo un homenaje, es también una promesa: la promesa de que León sabrá levantarse, de que cuidaremos nuestro territorio y de que estaremos siempre al lado de quienes nos protegen cuando más lo necesitamos", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha tenido también un sentido recuerdo para los familiares y allegados de los tres fallecidos durante los incendios, así como de las personas heridas durante el fatídico mes de agosto.

Además, ha destacado que en representación del Gobierno de España y del Ministerio de Defensa es "un honor muy especial" acompañar a la Unidad Militar de Emergencias, a su V Batallón, que tiene su sede en San Andrés del Rabanedo (León).

En este contexto, ha recordado que el reconocimiento coincide con el vigésimo aniversario de la creación de la UME y ha puesto de relieve el valor que la ciudadanía concede a la actuación de las Fuerzas Armadas cuando estas intervienen en apoyo, ayuda y para servir a la población civil.

"LO QUE NO SE HABÍA EXIGIDO NUNCA"

El segundo jefe de la UME, el general de brigada Fernando Martín Pascual, ha agradecido este reconocimiento de la Diputación de León y ha explicado que durante este verano se exigió a la UME "lo que no se había exigido nunca antes", mostrando así el compromiso de este cuerpo del Ejército español con las necesidades que surgieron en diferentes puntos del país, en especial en León. "Se dividieron equipos entre incendios por primera vez, este esfuerzo se hizo por España", ha resaltado.

Finalmente, el alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Cenador ha expresado que el pueblo se siente "especialmente orgulloso" de acoger el acto dedicado a la UME, una institución que representa "como pocos" los valores del servicio público, entrega, profesionalidad y solidaridad.