León reunirá a agrupaciones de toda España en el XXXVI Certamen de Tunas los días 18 y 19 de septiembre

El alcalde de León, José Antonio Diez (cuarto por la izquierda), y la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (cuarta por la derecha), con miembros de la Tuna de la Universitaria de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa se llenará de música y tradición con la celebración del XXXVI Certamen de Tunas Ciudad de León, que reunirá a agrupaciones de toda España los días 18 y 19 de septiembre.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, se han reunido con miembros de la Tuna de la Universitaria de León, organizadores de este evento, para ultimar los detalles de su celebración.

La programación comenzará el viernes día 18 de septiembre a las 20.00 horas con el tradicional pasacalles, cuyo recorrido se iniciará frente al Palacio de los Guzmanes y avanzará por la calle Ancha y la calle Cervantes hasta concluir en la plaza de San Isidoro. Será en esta plaza donde, a partir de las 20.30 horas, se celebre el acto de la Ronda, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El acto central será el sábado 19 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, con la celebración del Certamen de Tunas en el Auditorio Ciudad de León, en el que participarán la Tuna de Económicas de Sevilla, la Tuna de Magisterio de Castellón, la Tuna de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y la Tuna Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Como agrupaciones invitadas estarán la Tuna Femenina de Universidad de León y la Cuarentuna Universitaria de León.

Las entradas tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse de forma anticipada a través de ArtisTicket o de manera física en la Cafetería Universitaria II y en la Gestoría Hernández Gil. También se podrán obtener en el hall del Auditorio el mismo sábado 19 de septiembre a partir de las 16.00 horas.