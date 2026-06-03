León revive su nacimiento romano con el Natalicio del Águila este fin de semana

Ccartel diseñado por el ilustrador leonés Toño Benavides para la celebración del Natalicio del Águila. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León revivirá un año más su fundación romana con el Natalicio del Águila entre los días 5 al 7 de junio con diferentes actividades organizadas por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Al celebrarse los 1.958 años de la creación de la Legión VII Gémina por el emperador Servio Sulpicio Galba, se desarrollarán varios actos para conmemorar el IIII idus iunias (10 de junio) del año 68.

Esta fecha se considera tradicionalmente como la del nacimiento de la ciudad de León y el Ayuntamiento de León conmemora este hecho para difundir el conocimiento del patrimonio histórico y arqueológico romano que atesora la ciudad a través de iniciativas lúdicas y de entretenimiento.

En esta ocasión se han organizado distintas actividades destinadas al público en general que se desarrollarán a lo largo de los días 5, 6 y 7 de junio, que se apoyan en un cartel diseñado por el ilustrador leonés Toño Benavides.

El escenario principal del Natalicio del Águila será el Centro de Interpretación León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, donde se mostrará la vida castrense de los legionarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

TALLERES DEMOSTRATIVOS

En concreto, se desarrollarán talleres de demostración de artesanía romana, uno de ellos impartido por Fernando Barriales, que explicará la habitual presencia de piezas de hueso en los contextos arqueológicos de época romana. Mostrará los medios usados por los artesanos romanos y el tipo de objetos que han llegado hasta la actualidad (agujas, dados, fichas, muñecas, peines o punzones, entre otros).

Por otra parte, 'Flashback' será un arqueotaller demostrativo e interactivo sobre los principales juegos de mesa romanos, mientras que Domus Panis enseñará a degustar (gustatio) productos romanos como el pan de torta y el bizcocho.

Todas estas actividades persiguen el objetivo de acercar, principalmente al público infantil, la historia romana de la ciudad de León de forma amena, pero aplicando "el más absoluto rigor" basado en las últimas investigaciones y estudios arqueológicos realizados.

VISITA TEATRALIZADA

La Casona de Puerta Castillo también acogerá la visita teatralizada 'Sulpicia Legio', una recreación sobre la llegada de Servio Sulpicio Galba a emperador de Roma, derrocando para ello a Nerón.

Asimismo, los días 5 y 6 a las 19.30 horas, se impartirán en el Palacio del Conde Luna las conferencias 'Locusta y el veneno en Roma', a cargo de Isabel Robles Alonso y Lucía Vega, y 'Reflexiones en torno al gladiador local M.U. Aracintho', por Fernando Barriales.

Completarán el programa de actos los desfiles de legionarios romanos, recorridos didácticos por las calles que antiguamente ocupaban el León romano, que además incluyen la recreación de la entrega del 'águila legionaria', el domingo 7 de junio, en la Plaza de San Isidoro.