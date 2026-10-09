León roza el lleno durante el puente del Pilar, con una ocupación de hasta el 95%

Archivo - La hostelería de León afronta el puente del Pilar con buenas expectativas y una ocupación que llega hasta el 95%. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

León roza el lleno durante el puente del Pilar, con ocupaciones que alcanzan entre el 90 y el 95 por ciento en las noches centrales del sábado y el domingo, de modo que los indicadores actuales apuntan a un fin de semana de elevada actividad en la ciudad y en la provincia con las reservas de última hora todavía pendientes.

En el ámbito rural la ocupación prevista ronda el 70 por ciento, con repuntes en zonas de montaña y reservas que entran a última hora. Además, la programación cultural y gastronómica es "excepcional" para los próximos días, lo que se traduce en movimiento en bares, restaurantes y alojamientos, según la información aportada por la Asociación Hostelería de León y recogida por Europa Press.

Entre los principales reclamos se encuentran la Ruta de la Morcilla 2026; la XXXII Feria de los Productos de León en el Palacio de Exposiciones y Congresos; la programación escénica del Auditorio Ciudad de León, con Aitana Sánchez-Gijón en 'Malquerida'; la Feria del Vino Ponfevin en Ponferrada; 'Sequillo Sonoro', festival cultural y musical en Sajambre las fiestas del Pilar en Boñar, con cuatro días de actividades y su tradicional feria o el Día de Peñas y Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la capital leonesa.

Según ha destacado la Asociación Hosteleía de León, la combinación de eventos culturales, ferias gastronómicas y actividades en toda la provincia garantiza un flujo constante de visitantes.

La entidad ha apuntado que, aunque el norte peninsular puede registrar un descenso de temperaturas, no hay previsiones adversas que afecten a la movilidad y ha añadido que las reservas de última hora serán "determinantes", especialmente para el turismo rural.

De esta forma, ha resumido, la hostelería de León afronta el puente del Pilar con "muy buenas expectativas": ocupaciones altas, agenda cultural y gastronómica muy potente y un visitante que combina ocio, tradición y gastronomía. "Todo apunta a un fin de semana muy favorable para el sector", ha concluido.