León será desde este viernes referente mundial de música para órgano con el Festival Internacional de Otoño

La edil de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (centro), en la presentación del Festival Internacional de Otoño 'Órgano en la Catedral', con el deán de la Catedral, Florentino Alonso y Carlos Fernández Bollo, organista catedralicio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Otoño 'Órgano en la Catedral' celebrará su segunda edición desde el próximo día 25 de septiembre mediante ocho conciertos que convertirán a la ciudad de León en referente mundial de esta disciplina.

El programa comenzará el próximo día 25 de la mano de Thomas Ospital (Francia) y se desarrollará cada viernes hasta el 13 de noviembre. El día 2 de octubre el concierto será conducido por Angela Metzger (Alemania), mientras que el día 9 de octubre el protagonista será Mélodie Michel (Francia / EEUU).

Después, el día 16 de octubre, la Pulchra Leonina acogerá el concierto de León Florian C. Reithner (Austria); el 23 de octubre el protagonista será Juan de la Rubia (España), organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y el 30 de octubre la actuación estará conducida por Enrique Martín-Laguna (España).

Finalmente, el 6 de noviembre la Catedral de León acogerá el concierto del hispano-argentino Diego Innocenzi y el 13 de noviembre el Festival se cerrará de la mano de la intérprete francesa Alma Bettencourt en colaboración con la Orquesta Ibérica y bajo la dirección de Raúl Martínez Villanueva, quienes ejecutarán el célebre Concierto para órgano y orquesta de Francis Poulenc desde el trascoro de la Catedral.

El Festival, evento que organiza el Cabildo Catedralicio y que patrocina el Consistorio de la ciudad, ha sido presentado este lunes por la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado; el deán de la Catedral, Florentino Alonso Alonso y Carlos Fernández Bollo, el organista catedralicio y director artístico del Festival.

Elena Aguado ha destacado que con esta nueva etapa del Festival de Órgano el Ayuntamiento de León persigue sumar un nuevo atractivo a la oferta cultural de la ciudad y convertirlo en el pilar de la agenda cultural. "Dentro de la música en León hay una serie de atractivos culturales y el concierto y el órgano de la Catedral cada año sería un pilar fundamental de la oferta musical cultural de León", ha resaltado.

PROYECCIÓN EN LA CAPILLA MAYOR

Como principal novedad de esta edición, la organización instalará un sistema de proyección de vídeo al pie del presbiterio en la Capilla Mayor para que todos los asistentes que se encuentren de espaldas a la consola puedan seguir en directo la interpretación de los músicos.

Asimismo, la propuesta se completará con visitas guiadas de aforo reducido a los órganos Realejo de 1739 del Museo Catedralicio, Holdich de 1866 de la capilla del Santísimo y Klais de 2013 de la Catedral, los sábados 3 y 30 de octubre, cuyas inscripciones se canalizarán a través del correo electrónico de la administración del Cabildo.

El Ayuntamiento de León colabora con esta cita musical con un patrocinio de 49.489 euros, una inversión que tiene como objetivo reforzar su apuesta por la excelencia musical y la dinamización de la oferta cultural, turística y patrimonial de calidad durante la época otoñal.