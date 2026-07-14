'León Street Music' convierte desde mañana las plazas de la capital leonesa en escaparate de grupos locales

Cartel de 'León Street Music', cuyo programa incluye conciertos en las plazas de la capital leonesa de diferentes bandas locales. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

'León Street Music' reunirá en la capital leonesa desde mañana a doce formaciones y artistas locales que ofrecerán conciertos gratuitos todos los miércoles a las 21.00 horas en distintas plazas hasta el próximo día 19 de agosto.

El objetivo de esta iniciativa impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural junto con la Asociación Cultural El Gallo es apoyar a los artistas emergentes y al tejido musical de la ciudad de León, además de facilitar el acceso libre a la cultura a todos los públicos.

De esta forma, esta sala de conciertos al aire libre llegará a la plaza de Santo Martino, la plaza del Grano, la plaza de la Cámara de Comercio, Lavadero de Puente Castro, el parque de la Candamia y el jardín del paseo de Quintanilla.

Miguel Trabado y La HegelBand serán los encargados de abrir el cartel de 'León Street Music' mañana en la plaza del Grano. Miguel Trabado Martín es un joven músico leonés de 19 años con una propuesta de pop intimista de claras influencias británicas. En marzo de 2025 lanzó su primer EP título 'A quarter to fade out', un álbum con cuatro canciones grababas íntegramente en inglés.

A este trabajo se han sumado dos nuevos sencillos 'July 15' y 'I 'll nerver get to know' que confirman una evolución artística y una voluntad de construir un proyecto coherente, donde cada nueva publicación dialoga con la anterior, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, La HegelBand es una banda leonesa de canción de autor con letras en castellano llevada al terreno folk-rock. Su sonido cruza la raíz americana con el pulso del rock y un cuidado especial por la letra.

La banda la componen Jesús María Fernádez 'Suso' (voz y guitarra), Nacho Álvarez (bajo), Alberto Álvarez 'Percu' (batería), Alberto de Gabriel (teclados) y Gabriel Zapico 'Gabi' (guitarra solista). 'No fui yo', 'Serie dialéctica' y 'Tesis: el pasatiempo del ingenuo' forman parte de su discografía, a la que suman los últimos lanzamientos 'El brillo del dorado', 'Me vas a hacer llorar' y 'Lo que queda de mí', últimas grabaciones que muestran la evolución de la banda.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

El calendario de 'León Street Music' avanzará con los conciertos de Belaggio y Muddy Tears el 22 de julio en la plaza de Santo Martino; Fre García y Promesa Flamenca, el 29 de julio en la plaza de la Cámara de Comercio; Sala 2 y The Corzos, el 5 de agosto en el Lavadero de Puente Castro; Noa y Los Oscuros, el 12 de agosto en el parque de la Candamia y Carlos Voces y No disparen a la banda, el 19 de agosto en el jardín del paseo de Quintanilla.

'León Street Music', iniciativa que forma parte del Festival del Verano 'León Cuna del Parlamentarismo', se presenta como una cita "ineludible" para los amantes de la música en directo, un escaparate para los grupos leoneses que quieren hacerse un hueco en el mundo de la música y una oportunidad para disfrutar del talento musical que hay en León.

Con este nuevo ciclo de la programación estival el Ayuntamiento de León apuesta de nuevo por un formato de conciertos en la calle que a lo largo de todas sus ediciones ha demostrado ser un éxito. Más de 100 bandas locales ha tocado en el 'León Street Music' desde su puesta en marcha.