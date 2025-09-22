'León Street Music' vuelve a la Plaza del Grano en San Froilán este sábado con siete actuaciones de grupos leoneses

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Froilán, impulsadas por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León, darán voz de nuevo al talento musical leonés en la Plaza del Grano, que se convertirá en el gran escenario de 'León Street Music', con siete actuaciones al aire libre este sábado.

Este consolidado encuentro, que celebra su quinta edición, reunirá a diversos artistas locales que, con propuestas que van desde el rock y el pop hasta la música urbana, ofrecerán una jornada gratuita y abierta a todo el público, entre las 13.00 y las 20.00 horas.

Serán siete conciertos de 50 minutos cada uno que llenarán de "ritmo, color y energía" el corazón de la ciudad en una de sus fiestas más emblemáticas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Gastón Zadoff y Manu Blanco abrirán la jornada del sábado a las 13.00 horas, un dúo de versiones de pop-rock en español con casi una década de trayectoria conjunta. Sus integrantes han recorrido el panorama musical de la provincia y alrededores, actuando en eventos privados, bodas, fiestas populares, asociaciones, bares y pubs.

A partir de las 14.00 horas tomará el relevo Alguien Más, un grupo nacido en 2005 y que, desde entonces, ha recorrido un largo camino de conciertos, maquetas y discos que reflejan su constante evolución. Con cinco trabajos publicados, cada uno de ellos representa una etapa y una energía diferente en su trayectoria.

Bel Prada continuará la jornada a las 15.00 horas, una formación que abarca desde lo clásico hasta la producción más contemporánea y que inició su trayectoria en 2023. Su estilo destaca por la riqueza y singularidad que surge de un amplio universo de influencias musicales, creando un sonido "propio y reconocible".

RAP-TRAP.

León Street Music también hará un hueco al rap-trap con la actuación de Kaioshin a las 16.00 horas. Kaioshin es un artista leonés con una propuesta singular que fusiona estilos urbanos como el trap y el rap con influencias del pop y el rock.

Sus letras nacen de experiencias personales y reflexiones que el artista comparte con su público, dando forma a un universo sonoro propio en temas como Hype o Restart.

Por su parte, Malos Versos, la potente banda emergente de rock urbano de León, sigue consolidando su trayectoria con su disco 'Salir Corriendo'. Con un directo enérgico y un estilo callejero inconfundible, actuará en la Plaza del Grano a las 17.00 horas.

A continuación, a las 18.00 horas, será el turno de Flaco Mamba, el artista urbano de León con un estilo "fresco y distintivo" que fusiona el hip-hop clásico con toques modernos de rap y trap. Sus letras, nacidas de experiencias personales tan crudas como universales sobre el amor, el dolor o la superación, conectan de forma directa con el público en trabajos como el remix Lobalo o su más reciente mixtape Joga Bonito.

VETERANO DJ.

Por último, Hardcobo Dj cerrará la jornada a las 19.00 horas. Conocido también por estar al frente del Black Dog, uno de los templos de la escena rock de León, Hardcobo es un veterano a los platos que "mantiene intacta" la energía de los primeros días.

Sus sesiones son un viaje ecléctico que atraviesa múltiples estilos, desde el funk y el soul de los años 60 y 70 hasta la psicodelia, los ritmos latinos o las sonoridades africanas.