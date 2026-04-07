León, Zamora, Palencia, Valladolid, Salamanca, y Ávila, en aviso por tormentas, las dos últimas también por viento

Avisos activos en Castilla y León este martes, 7 de abril. - AEMET

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas tienen este martes, 7 de abril, en aviso amarillo (riesgo) a las provincias de León, Zamora, Palencia, Valladolid, Salamanca y Ávila, las dos últimas también con el mismo nivel de alerta por viento y por acumulación de precipitaciones, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, todo el territorio de las provincias de León, Zamora, Palencia, Valladolid, Ávila y Salamanca están en aviso amarillo por tormentas desde las 10.00 horas y hasta las 22.00 horas, salvo en Ávila donde se extienden hasta la medianoche.

El aviso se refiere a tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y en las que no se descarta granizo.

Asimismo, el viento y la lluvia mantienen en alerta amarilla a las provincias de Salamanca y Ávila, con posibilidad de acumular hasta 40 mm de precipitación en 12 horas y hasta 15 mm en una hora. En cuanto a las rachas de viento, se esperan hasta 70 kilómetros por hora.

En general, este martes se espera en Castilla y León una jornada con cielo nuboso, con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes, más frecuentes e intensos en el tercio oeste, y localmente persistentes en la parte occidental del Sistema Central, mientras también serán probables las tormentas.

Las temperaturas se prevén sin cambios en las mínimas, que también podría ascender, mientras las máximas bajarán, lo que podría producirse de forma localmente notable en el extremo occidental.

El viento, por su parte, será del sur y sureste, con rachas fuertes o localmente muy fuertes, principalmente en zonas de tormenta y zona altas de la Cantábrica.